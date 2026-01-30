Επίθεση από λεοπάρδαλη του χιονιού δέχθηκε τουρίστρια στην Κίνα, όταν προσπάθησε να πλησιάσει το σπάνιο ζώο για να το φωτογραφίσει. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κοκτοκάι, στην περιοχή Σιντζιάνγκ, σύμφωνα με το κινεζικό Γραφείο Δασών.

Η τουρίστρια, που βρισκόταν στην περιοχή για σκι, δαγκώθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου ενώ επέστρεφε στο ξενοδοχείο της, όπως μετέδωσε το CNN. Το γραφείο κάλεσε τους πολίτες και τους επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας, να διατηρούν απόσταση από τα άγρια ζώα και να ειδοποιούν αμέσως την αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου.

Η επίθεση και η διάσωση

Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, που είχαν εκδοθεί μία ημέρα νωρίτερα έπειτα από θεάσεις λεοπαρδάλεων στην περιοχή, η γυναίκα πλησίασε σε απόσταση περίπου τριών μέτρων από το ζώο. Φαίνεται πως δεν κατάφερε να βρει την κατάλληλη γωνία για τη φωτογραφία, γεγονός που οδήγησε στην επίθεση.

Βίντεο από το σημείο δείχνει τη σκιέρ παγιδευμένη κάτω από το ζώο μέσα στο βαθύ χιόνι, πριν τη βοηθήσουν να σηκωθεί, με το πρόσωπό της καλυμμένο αίμα.

Η λεοπάρδαλη όρμησε πάνω της και τη δάγκωσε στο πρόσωπο, πριν την απομακρύνει ένας δάσκαλος του σκι που χρησιμοποίησε τα μπαστούνια του για να τρομάξει το ζώο. Η σκιέρ σώθηκε από πιο σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στο κράνος της και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Προειδοποιήσεις και αντιδράσεις

Η λεοπάρδαλη του χονιού είχε εντοπιστεί από τουρίστες σε κοντινή περιοχή την προηγούμενη ημέρα, πιθανότατα αναζητώντας τροφή. «Την είδαμε χθες το βράδυ, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο της επίθεσης, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν πρόκειται για το ίδιο ζώο», ανέφερε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.

Οι τοπικές αρχές είχαν ήδη εκδώσει ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι έχουν καταγραφεί πολλαπλές θεάσεις από αυτό το είδος ζώου στο Γεωπάρκο της UNESCO Keketuohai. «Πρόσφατα έχει εντοπιστεί δραστηριότητα λεοπαρδάλεων στο Gem Valley. Μην βγαίνετε από τα οχήματά σας, μην πλησιάζετε για φωτογραφίες και μην περπατάτε μόνοι σας στην περιοχή», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού θεωρούνται από τα πιο σπάνια και απρόσιτα ζώα στον κόσμο. Στην Κίνα απολαμβάνουν καθεστώς «πρώτης κατηγορίας προστασίας», καθώς ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά λόγω λαθροθηρίας, απώλειας οικοτόπων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το περιοδικό Sixth Tone.

Ο πληθυσμός των λεοπάρδαλεων του χιονιού παγκοσμίως

Σύμφωνα με το Snow Leopard Trust, η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπαρδάλεων του χιονιού στον κόσμο περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ζουν σε περιοχή περίπου δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, κυρίως σε υψόμετρα με δύσβατα, βραχώδη εδάφη.

Παρά το γεγονός αυτό, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες, καθώς τα ζώα αυτά φημίζονται για τη αινιγματική τους φύση.

Ο Αμερικανός βιολόγος Τζορτζ Σκάλερ είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει «ούτε ένα περιστατικό όπου μια χιονολεοπάρδαλη να επιτέθηκε και να σκότωσε ανθρώπους».

Το είδος, που θεωρείται πλέον ευάλωτο, ζει σε 12 χώρες της Κεντρικής Ασίας, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και η Μογγολία.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης.

Με πληροφορίες από Daily Mail, USA Today