Πολύ κοντά στην απόκτηση τουβρίσκεται οΟ 36χρονος Γάλλος χαφ της Γουότφορντ, ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία από την Premier League, φαίνεται ότι είναι αυτός που θα καλύψει το κενό στη μεσαία γραμμή των Πράσινων μετά τον τραυματισμό του Τσιριβέγια.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαίο βιογραφικό, καθώς μετρά 71 συμμετοχές στην εθνική Γαλλίας, με δύο γκολ, αποτελώντας για χρόνια μια σταθερή παρουσία στο κέντρο των «τρικολόρ». Φέτος, παρότι διανύει τον τελευταίο του χρόνο στο συμβόλαιο με τη Γουότφορντ, έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας σε 21 παιχνίδια, ενώ εδώ και λίγες εβδομάδες έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει προσωπική εικόνα για τον παίκτη, καθώς ήταν υπό τις οδηγίες του στη Νιουκάστλ, προτού ο Σισοκό πάρει τον δρόμο για την Τότεναμ.

Πάντως η ενδεχόμενη απόκτηση του Σισοκό δεν «ακουμπά» το θέμα Καμαρά, αφού οι Πράσινοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Σαρλερουά για τη μεταγραφή του 22χρονου μέσου.