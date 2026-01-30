Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκθείασε την ψυχική δύναμη των παικτών του, μετά την προσπάθεια που έκαναν απέναντι στη Λιόν, παίζοντας με 10 παίκτες από το 41’και κυρίως υπό τη «σκιά» τραγωδίας στη Ρουμανία.

Παράλληλα ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος αποβλήθηκε στο 82′, όταν καταλογίστηκε πέναλτι για τους Γάλλους (το οποίο εν τέλει έχασαν), έκανε λόγο για εχθρική διαιτησία προς την ομάδα του.

Αρχικά στον Αντ1, αμέσως μετά το παιχνίδι ο Λουτσέσκου δήλωσε:

«Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λυών πρέπει να έγιναν πάνω από… 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία, ίσως να μας έφερνε δυσκολότερο αντίπαλο, με ότι πέρασε ο σύλλογος τις τελευταίες ημέρες θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά από εδώ, είναι μία νύχτα… αναστάτωσης.

Δεν έχει σημασία το αν ήταν δύσκολο ή εύκολο το ματς, υπάρχει μία τεράστια στεναχώρια από την Τρίτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας και να κάνουμε ότι μπορούμε και γι’ αυτά τα παιδιά. Δεν βάζω κάποιο πρόσημο στην ευρωπαϊκή μας πορεία, είμαστε στην επόμενη φάση, πρέπει να εστιάσουμε εκεί».

Στη συνέντευξη Τύπου λίγο αργότερα ο Λουτσέσκου μίλησε:

Για το αν είναι ικανοποιημένος απο την εικόνα της ομάδας και για το πώς αντέδρασαν στις αποφάσεις του διαιτητή;

«Δεν υπάρχουν λόγια να μιλήσω για την διαχείριση, το αν είναι εύκολο ή δεν είναι. Είναι μια τραγωδία αυτή που ζούμε στον ΠΑΟΚ, ειδικά οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν έχω να πω κάτι για τον αγώνα ιδιαίτερα, δεν έχει λογική να μιλήσουμε για κάτι άλλο.

Ο διαιτητής ήταν απαράδεκτος, έκανε άθλια διαχείριση. Στο πρώτο γκολ της Λυών υπάρχει φάουλ γιατί… είναι φάουλ. Υπάρχει ξεκάθαρο μαρκάρισμα στον Ντελια που έχει χώρο μπροστά του και είχε πάρει προβάδισμα από τον αντίπαλο. Είναι εξ’ορισμου φάουλ και φυσικά δεν υπάρχει καμία κίτρινη κάρτα στην πρώτη κίτρινη, η δεύτερη κίτρινη δεν πήγε να… σκοτώσει κανέναν ο Ντελιας. Δεν δίνεται αυτή η δεύτερη με βάσει τι το έχει προηγηθεί, αν είσαι έξυπνος διαιτητής στην διαχείριση.

Επίσης, ΟΚ είναι 1-1 ας πάμε στο 2-1. Υπάρχει φάουλ στον Τάισον και ο αντίπαλος δεν έχει κανένα περιθώριο να πάει στην μπάλα. Είναι απίθανο που δεν δόθηκε αυτό το φάουλ στον Τάισον. Ο Τάισον έχει περάσει την μπάλα και ο αντίπαλος πάει επάνω του με τα χέρια ανοιχτά.

Για το 3-2 έχω αμφιβολίες ότι αρχίζει από θέση οφσάιντ. Δεν είμαι σίγουρος αλλά από την δική μας τεχνική κάμερα, φάνηκε να είναι οφσάιντ γιατί ο Κεντζιόρα πιέζεται από παίκτη που είναι σε αντικανονική θέση. Αυτά για την άθλια διαχείριση του διαιτητή στον αγώνα. Από την στεναχώρια μας για την τραγωδία, παίρνουμε και την αναστάτωση από την κακή διαχείριση του διαιτητή.

Θαυμάζω την εικόνα των παικτών και το όσοι πίεσαν τον εαυτό τους για να πάρουμε κάτι από το ματς στην μνήμη των παιδιών που έφυγαν. Δεν ξέρω και αν ο αγώνας ήταν ισόπαλος αν θα μας έδινε κάτι παραπάνω στην επόμενη φάση γιατί υπάρχουν πολλές μεταβολές κατά την διάρκεια των αγώνων».

Γιακουμάκης: «Το μυαλό μας ήταν αλλού, τα δώσαμε όλα για τα παιδιά!»

Στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ αφιέρωσε μεγάλο μέρος των δηλώσεών του και ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόρερ του πρώτου τέρματος του δικεφάλου στην Γαλλία.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Καλούμαστε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας τις τελευταίες ημέρες. Θέλαμε να κάνουμε μια υπέρβαση για να πάρουμε το διπλό και να το αφιερώσουμε στους αδικοχαμένους μας φιλάθλους. Μας στεναχωρεί ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι έρχονταν για να δουν το ματς.

Προσπαθούσαμε να μπούμε στο παιχνίδι συγκεντρωμένοι με πίστη, θέληση. Η θέληση ήταν εκεί, αλλά το μυαλό ήταν αλλού…

Ήταν πολύ δύσκολες οι τελευταίες ημέρες για εμάς. Δεν παίζαμε απλώς για την ομάδα, αλλά και για εκείνους τους ανθρώπους.

Τα δώσαμε όλα. Μετά την αποβολή δώσαμε το 110%. Πληρώσαμε κάποια ατομικά λάθη που στο τέλος της ημέρας είναι δικαιολογημένα. Το μυαλό αν δεν είναι καλά δεν μπορείς να κάνεις το τέλειο παιχνίδι όση ψυχή και αν βάζεις.

Έκανα και εγώ ένα ατομικό λάθος από την πλευρά μου. Μας αφήνει μια πίκρα. Θα θέλαμε αυτή τη βραδιά να τελειώσει με το διπλό και να αφιερωθεί εκεί που πρέπει.

Κρατάμε την προσπάθεια που κάναμε από τη στιγμή που μείναμε 10 παίκτες και μετά πίσω στο σκορ για να επιστρέψουμε απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Φεύγουμε με άδεια χέρια και αυτό μας στεναχωρεί και μας προβληματίζει».