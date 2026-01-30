Η Apple ανακοίνωσε έσοδα 143,8 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, με αύξηση 16% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Wall Street (138,4 δισ. δολάρια).

Η Apple ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό τρίμηνο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Tim Cook, έκανε λόγο για «αξιοσημείωτο τρίμηνο-ρεκόρ», καθώς οι πωλήσεις του iPhone αυξήθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση, οδηγώντας στην καλύτερη περίοδο διακοπών στην ιστορία της εταιρείας.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε έσοδα ύψους 143,8 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το ποσό ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι προέβλεπαν 138,4 δισ. δολάρια.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 2,84 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 19% και νέο ιστορικό ρεκόρ, υπερβαίνοντας την εκτίμηση των 2,67 δολαρίων ανά μετοχή. Η επίδοση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πορεία της εταιρείας.

Ισχυρή ανάπτυξη στις υπηρεσίες

Ο τομέας υπηρεσιών της Apple –η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της– κατέγραψε ρεκόρ 30 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο, αυξημένος κατά 14% σε σχέση με πέρυσι. Το τμήμα αυτό, που περιλαμβάνει το App Store, το Apple Pay και το iCloud, συνέχισε να παρουσιάζει σταθερή και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Τα αποτελέσματα ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση συνεργασίας της εταιρείας με τη Google της Alphabet για την ενσωμάτωση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini στις λειτουργίες Apple Intelligence. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει και την αναβαθμισμένη έκδοση της Siri, που αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του έτους.

Παράλληλα, η Apple αποκάλυψε την εξαγορά της ισραηλινής startup Q.AI έναντι σχεδόν 2 δισ. δολαρίων –τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της μετά τη Beats– επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της ενίσχυσης των δυνατοτήτων της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.