Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μπαίνει στην κουζίνα του «Buongiorno» και μας δείχνει πώς η παραδοσιακή σπανακόπιτα μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Με φρέσκο σπανάκι, μυρωδικά και αφράτη, τραγανή ζύμη, αυτό το πιάτο αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει γευστική απόλαυση. Ακολουθήστε τα βήματά του και ετοιμαστείτε να απολαύσετε ένα πιάτο που συνδυάζει παράδοση και μεράκι.