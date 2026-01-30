Το γευστικό πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μπαίνει στην κουζίνα του «Buongiorno» και μας δείχνει πώς η παραδοσιακή σπανακόπιτα μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Με φρέσκο σπανάκι, μυρωδικά και αφράτη, τραγανή ζύμη, αυτό το πιάτο αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει γευστική απόλαυση. Ακολουθήστε τα βήματά του και ετοιμαστείτε να απολαύσετε ένα πιάτο που συνδυάζει παράδοση και μεράκι.
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει στην κουζίνα του «Buongiorno» κοκκινιστό τραχανά με κοτόπουλο. Ακολουθήστε τα βήματα και απολαύστε το!