Περίπου 7 στις 10 ρυθμίσεις οφειλών προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) καταρρέουν, προκαλώντας δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ απωλειών για το Δημόσιο.

Η αδυναμία ρύθμισης των οφειλών θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει την άμεση θεσμοθέτηση πάγιας ρύθμισης 120 δόσεων, με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για εξατομικευμένες και βιώσιμες δόσεις, με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς και την αύξηση των κρατικών εσόδων.

Τα πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) δείχνουν ότι περίπου 7 στις 10 ρυθμίσεις οφειλών καταρρέουν, στερώντας από το Δημόσιο δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Με αφορμή αυτά τα δεδομένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά άμεση θεσμοθέτηση πάγιας ρύθμισης 120 δόσεων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για εξατομικευμένες και βιώσιμες δόσεις, ώστε να σταθεροποιηθεί η αγορά και να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους.

Η ανακοίνωση

Τα πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: περίπου 7 στις 10 ρυθμίσεις οφειλών χάνονται, οδηγώντας σε απώλειες εσόδων για το Δημόσιο, που εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν είναι ζήτημα έλλειψης βούλησης πληρωμής από τις επιχειρήσεις, αλλά αποτέλεσμα ενός μη ρεαλιστικού και μη λειτουργικού πλαισίου ρυθμίσεων, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς με επιστολή του στα Υπουργεία Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, επαναφέρει με έμφαση την ανάγκη για θεσμοθέτηση πάγιας ρύθμισης 120 δόσεων, με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών και αλγοριθμικών εργαλείων, ώστε οι δόσεις να είναι εξατομικευμένες, δίκαιες και βιώσιμες.

Η σημερινή κατάσταση, όπου οι επιχειρήσεις εισέρχονται και εξέρχονται διαρκώς από ρυθμίσεις, δεν ωφελεί ούτε την αγορά ούτε το κράτος. Αντιθέτως, υπονομεύει τη φορολογική συμμόρφωση, οδηγεί σε κατασχέσεις και λουκέτα και στερεί από το Δημόσιο σταθερά και προβλέψιμα έσοδα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος «Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ επιβεβαιώνουν αυτό που η αγορά βιώνει καθημερινά: οι περισσότερες ρυθμίσεις δεν χάνονται επειδή οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να πληρώσουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μη ρεαλιστικές δόσεις. Όταν το 70% των ρυθμίσεων καταρρέει, το πρόβλημα δεν είναι οι οφειλέτες, αλλά το σύστημα. Το κράτος χάνει έσοδα, οι επιχειρήσεις χάνουν τη βιωσιμότητά τους και η οικονομία μπαίνει σε έναν φαύλο κύκλο. Χρειάζεται άμεσα ένα μόνιμο, σταθερό και ψηφιακά έξυπνο σύστημα ρύθμισης, με πάγια ρύθμιση 120 δόσεων και εξατομικευμένη αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής. Ο στόχος δεν είναι να διαγραφούν χρέη, αλλά να δημιουργηθούν ρεαλιστικές προϋποθέσεις για να πληρωθούν. Έτσι κερδίζουν όλοι: οι επιχειρήσεις, το Δημόσιο και τελικά η οικονομία της χώρας.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Πολιτεία να αξιοποιήσει τα πραγματικά δεδομένα και τις δυνατότητες της τεχνολογίας, προχωρώντας άμεσα σε μια διαρθρωτική λύση που θα αυξήσει την εισπραξιμότητα και θα στηρίξει τη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.