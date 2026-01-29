Αυτοκίνητο έπεσε χθες στην είσοδο της έδρας του εβραϊκού θρησκευτικού κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στη Νέα Υόρκη, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία εξετάζει ως έγκλημα μίσους.

Αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο της έδρας του εβραϊκού θρησκευτικού κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τετάρτης, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία διερευνά ως πιθανό έγκλημα μίσους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το επεισόδιο στην Παγκόσμια Έδρα του κινήματος στο Μπρούκλιν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου. Οι ακόλουθοι του Χαμπάντ, γνωστοί ως Λουμπάβιτσερς, ανήκουν στην υπερορθόδοξη χασιδική σχολή του ιουδαϊσμού.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι ο άνδρας που συνελήφθη «εσκεμμένα και επανειλημμένα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο». Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενέργεια «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική», υπογραμμίζοντας ότι μετέβη ο ίδιος στο σημείο μετά το περιστατικό.

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ανέφερε ότι ο οδηγός συνελήφθη και πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο όχημα. Παράλληλα, τόνισε ότι η υπόθεση διερευνάται από την ειδική υπηρεσία για εγκλήματα μίσους.

Ο εκπρόσωπος του Χαμπάντ Λουμπάβιτς, Μότι Σέλιγκσον, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «νωρίτερα απόψε ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην είσοδο στο Chabad HQ στη διεύθυνση 770 Eastern Parkway», προσθέτοντας πως ο δράστης συνελήφθη «σχεδόν αμέσως». Το κτίριο στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές συναγωγές στον κόσμο.

Σύμφωνα με το ABC News, το όχημα ήταν ένα γκρι Honda με πινακίδες του Νιού Τζέρσεϊ. Επίσης, οι Μαμντάνι, Τις και Σέλιγκσον επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος», υπογράμμισε ο δήμαρχος. Η αστυνομία, σύμφωνα με την Τις, έχει ήδη ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από χώρους λατρείας.

Police protection has been significantly downgraded at the busiest Synagogue in Brooklyn since @NYCMayor @ZohranKMamdani became Mayor. Why? How was a driver able to ram his car multiple times into the doors of the Synagogue where thousands of students are gathered? We demand… pic.twitter.com/N8GXkfq1gN — Avraham Berkowitz (@GlobalRabbi) January 29, 2026