Από τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου μέχρι τα καταπράσινα βουνά της Ηπείρου, η Ελλάδα κρύβει μικρούς παραδείσους όπου το σώμα και η ψυχή συναντούν την απόλυτη ηρεμία. Spa με θέα τη θάλασσα, boutique ξενοδοχεία με φυσικά λουτρά και θεραπείες που συνδυάζουν παράδοση και καινοτομία, δημιουργούν εμπειρίες ευεξίας που αναζωογονούν τους ταξιδιώτες. Ακολουθήστε μας σε ένα ταξίδι στα πιο όμορφα καταφύγια ηρεμίας, όπου το άγχος μένει πίσω και η γαλήνη γίνεται πρωταγωνιστής.

1. Σαντορίνη – Spa με θέα το ηλιοβασίλεμα

Τοποθεσία: Οία & Φηρά

Τιμή: Από 80€/άτομο για μισή μέρα spa

Στα κοσμοπολίτικα θέρετρα της Σαντορίνης, πολλά ξενοδοχεία προσφέρουν spa με θέα τα ηλιοβασιλέματα και το Αιγαίο. Μασάζ με ηφαιστειακή λάσπη, θαλασσοθεραπεία και θεραπείες με άλατα της θάλασσας υπόσχονται απόλυτη χαλάρωση. Ιδανικό για ζευγάρια ή για λίγες ώρες μόνο για εσάς.

2. Ζαγόρι – Ορεινά retreats και φυσικά λουτρά

Τοποθεσία: Κοιλάδα Βίτσας & Μικρό Πάπιγκο

Τιμή: Από 120€/διανυκτέρευση με πρωινό + spa

Τα ορεινά χωριά του Ζαγορίου προσφέρουν retreats μέσα στο πράσινο και το καθαρό οξυγόνο των βουνών. Hot tubs με φυσικά βότανα, σάουνες με ξύλα και φυσικά λουτρά σε πέτρινες βεράντες κάνουν την εμπειρία μαγική.

3. Κρήτη – Θερμές πηγές και παραδοσιακές θεραπείες

Τοποθεσία: Αρκαλοχώρι & Χανιά

Τιμή: Από 50€/συνεδρία μασάζ ή θεραπείας

Η Κρήτη συνδυάζει θάλασσα και βουνό με θερμές πηγές και φυσικά spa. Οι θεραπείες βασίζονται σε αγνά προϊόντα της κρητικής γης: ελαιόλαδο, αλόη, μέλι και βότανα. Οι λάτρεις της φυσικής ευεξίας θα βρουν καταφύγιο για σώμα και πνεύμα.

4. Μεσσηνία – Boutique hotels με holistic θεραπείες

Τοποθεσία: Καλαμάτα & Κυπαρισσία

Τιμή: Από 100€/διανυκτέρευση + spa

Πλήρως εξοπλισμένα boutique ξενοδοχεία προσφέρουν θεραπείες holistic, yoga και meditation. Τα τοπικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για περιποιήσεις σώματος, ενώ η ήρεμη ατμόσφαιρα προσφέρει απόλυτη χαλάρωση.

5. Πήλιο – Spa, φύση και γαστρονομία

Τοποθεσία: Τσαγκαράδα & Πορταριά

Τιμή: Από 90€/ημέρα με πλήρη πακέτο spa

Στο Πήλιο, τα spa συνδυάζονται με φυσικά μονοπάτια, βουναλάκια και παραδοσιακά χωριά. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν μασάζ με βότανα, ιαματικά λουτρά και γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων, όπως μέλι και τσάι του βουνού.

6. Αράχωβα – Χιονισμένα retreats με spa

Τοποθεσία: Αράχωβα, Βοιωτία

Τιμή: Από 100€/διανυκτέρευση με spa access

Ιδανική για χειμερινή απόδραση, η Αράχωβα συνδυάζει χειμερινά σπορ με spa εμπειρίες. Θερμαινόμενες πισίνες, σάουνες και χαλαρωτικό μασάζ μετά από μια μέρα στο χιόνι είναι η απόλυτη συνταγή για ευεξία.

7. Ιωάννινα – Λουτρά & ηρεμία στο νερό

Τοποθεσία: Λουτρά Παλαιοπύργου & Ιωάννινα

Τιμή: Από 60€/συνεδρία spa

Τα ιαματικά λουτρά των Ιωαννίνων είναι γνωστά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες σε μυϊκούς πόνους και στρες. Οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν περιποιήσεις σώματος με εκδρομές γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα.

8. Κέρκυρα – Πολυτελή θέρετρα με spa και θάλασσα

Τοποθεσία: Κέρκυρα, Γλυφάδα & Κανόνι

Τιμή: Από 120€/διανυκτέρευση με πλήρη πακέτο ευεξίας

Οι πολυτελείς μονάδες προσφέρουν spa εμπειρίες με θέα τη θάλασσα και θεραπείες με θαλασσινά προϊόντα. Yoga στο ηλιοβασίλεμα, μασάζ με αιθέρια έλαια και θεραπείες σώματος δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας.

9. Σύρος – Αιγαιοπελαγίτικη γαλήνη και χαλάρωση

Τοποθεσία: Ερμούπολη & Άνω Σύρος

Τιμή: Από 70€/ημέρα spa & θεραπείες

Τα boutique spa της Σύρου συνδυάζουν θάλασσα, γαλήνη και θεραπείες βασισμένες σε βότανα του Αιγαίου. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν χαλάρωση μακριά από την πολυκοσμία, με θέα τα παραδοσιακά κυκλαδίτικα σοκάκια.

10. Χαλκιδική – Spa ανάμεσα στη θάλασσα και τα πεύκα

Τοποθεσία: Σιθωνία & Κασσάνδρα

Τιμή: Από 80€/ημέρα spa & θεραπείες

Τα θέρετρα της Χαλκιδικής προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα ευεξίας που συνδυάζουν μασάζ, yoga, θαλασσοθεραπεία και διατροφή με τοπικά προϊόντα. Ιδανικό για οικογένειες ή ζευγάρια που θέλουν χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα.