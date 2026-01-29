Ο Άρης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ενίσχυσή του με τον Μπενχαμίν Γκαρέ, ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ως δανεικός από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, με την οποία οι επαφές βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Μία σχετικά safe κίνηση για τους Θεσσαλονικείς, στην προσπάθειά τους να… τονώσουν την γραμμή κρούσης της ομάδας επενδύοντας στο λατινικό στοιχείο. Και σε έναν παίκτη που έχει μεγαλώσει μέσα στο ποδόσφαιρο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του από τη στιγμή που γεννήθηκε.

Ο παππούς του, Όσκαρ Γκαρέ, υπήρξε διεθνής αμυντικός της Αργεντινής και μέλος της ιστορικής ομάδας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1986, ενώ άφησε το στίγμα του σε συλλόγους πρώτης γραμμής, όπως η Μπόκα Τζούνιορς. Ο Μπενχαμίν μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα σε γήπεδα και αποδυτήρια, αποκτώντας από πολύ μικρή ηλικία εικόνες και εμπειρίες από τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου — ενός δρόμου που έμοιαζε σχεδόν προδιαγεγραμμένος για εκείνον.

Ο πατέρας του ακολούθησε επίσης καριέρα ποδοσφαιριστή, ενώ υπάρχει και ένας ελληνικός «σύνδεσμος» στην οικογένεια. Ο θείος του, Εζεκίλ Γκαρέ, έχει φορέσει τη φανέλα του Ηλυσιακού, αρχικά τη σεζόν 2006-07 και ξανά το 2008. Ένα στοιχείο που ενδεχομένως συνέβαλε στην απόφαση του Μπενχαμίν Γκαρέ να επιστρέψει για τρίτη φορά στην Ευρώπη, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Αρη, αφού είχε προηγηθεί η Μάντσεστερ Σίτι και ένα σύντομο πέρασμα από τη Ρωσία με τη φανέλα της Κρίλια Σοβέτοφ.