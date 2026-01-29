Ηταν η εβδομάδα του. Το επταήμερο που έλαμψε αυτός ο τόσο προικισμένος Αργεντινός χαφ. Το εύρημα για τον Ολυμπιακό που έπιασε Λιμάνι τον Αύγουστο του ’23 και τρεις σεζόν τώρα δίνει μαθήματα για το πώς πρέπει να αγωνίζεται ένας σύγχρονος αμυντικός χαφ.

Το ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής ο ηλικίας 24 ετών μέσος, πολλοί το γνώριζαν εκείνο το καλοκαίρι γιατί στις μέρες μας τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και πέρα από τον Ατλαντικό. Όταν ήρθε, μονομιάς πήρε φανέλα βασικού και όχι γιατί του έκανε κάποιος χάρη: απλά, το άξιζε και το αξίζει. Και τώρα, περίπου δυόμισι χρόνια μετά ο Εσε είναι ένα «σκυλί του πολέμου» σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Καθόλου τυχαία, στις δύο τόσο σημαντικές νίκες του Ολυμπιακού, αυτές που έφεραν την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Τσάμπιονς Λιγκ, ο Εσε ήταν μακράν ο κορυφαίος παίκτης. Επίσης δεν είναι σύμπτωση πως και στις δύο περιπτώσεις παρτενέρ του στη γραμμή των μέσων ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης.

Λες και οι δυο τους αλληλοσυμπληρώνονται. Τα νιάτα δίνουν πνοή. Με τη Λεβερκούζεν ο Αργεντινός πάτησε κάθε σπιθαμή του αγωνιστικού χώρου, δεν άφησε τους αντιπάλους να πάρουν ανάσα ή για να ειπωθεί σωστότερα, τους έκανε να νιώσουν τη δική του ανάσα με τόσα στενά μαρκαρίσματα που επιχείρησε. Και μια εβδομάδα μετά, το βράδυ της Τετάρτης, όχι μόνο υπήρξε κυματοθραύστης αλλά πέτυχε και το γκολ για το 2-1, μια «χρυσή» -όπως αποδείχθηκε- νίκη.

Ο Εσε, ξεκάθαρα είναι ο αγαπημένος παίκτης των προπονητών. Ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες τους, αφομοιώνει κατευθείαν το σύστημα, καλύπτει συμπαίκτες όταν αυτοί προωθούνται και επιπρόσθετα δεν μπορείς να τον αφήσεις μόνο του γιατί διαθέτει οξυδέρκεια που τον οδηγεί σε σωστές αποφάσεις. Αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει. Και αυτό τον έφερε την ώρα που έπρεπε στο σημείο που έπρεπε στο Αμστερνταμ.

Οσο για το «μετά», το μέσα στα αποδυτήρια και το μίνι πάρτι που δικαίως στήθηκε από τα ερυθρόλευκα μέλη, ο Εσε ήταν εκ των πρώτων στους πανηγυρισμούς. Για να αποδειχθεί πόσο έχει δεθεί με την ομάδα.

Αλήθεια, όμως. Ποιον μπορεί να μην αγγίξει το μεγαλείο του Ολυμπιακού και μια πορεία που μοιάζει με παραμύθι αλλά αποτελεί ταυτόχρονα αποτέλεσμα σωστής δουλειάς και ποδοσφαιρικής εξέλιξης των τελευταίων ετών;