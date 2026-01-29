Ο Μάρτιν Χόνγκλα έπεσε και αυτός… θύμα της κατάρας που έχει απλωθεί φέτος στον Άρη όσον αφορά τους τραυματισμούς.

Ο Καμερουνέζος χαφ υπέστη κάκωση στο γόνατο. Ένα… σουβενίρ από το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Λεβαδειακό που τον κρατάει off για τις επόμενες μέρες.

Ο παίκτης ακολούθησε σήμερα θεραπεία και θα απουσιάσει από την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση του επόμενου Σαββάτου (31/01) κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η απουσία του Χόνγκλα δημιουργεί πονοκέφαλο στον Μανόλο Χιμένεθ για την σύνθεση της μεσαίας γραμμής, ποντάροντας στην τριάδα που θα σχημάτιζε ο Αφρικανός μαζί με τους Μόντσου-Ράτσιτς. Μάλιστα, το πρόβλημα είναι διπλό για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό, αφού εκτός είναι και ο Γαλανόπουλος εξαιτίας τενοντίτιδας.

Μέχρι αύριο ο Ισπανός τεχνικός είναι υποχρεωμένος να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, έχοντας νέα επιλογή στο κέντρο τον Φρέντρικ Γένσεν. Παράλληλα, υπάρχουν και οι εναλλακτικές των Μισεουί-Παναγίδη για τη θέση του επιτελικού μέσου.