Η Canal Plus ανακοίνωσε σημαντικές συνέργειες και εξοικονομήσεις από τη συμφωνία εξαγοράς της νοτιοαφρικανικής MultiChoice Group, αξίας 3 δισ. δολαρίων.

Οι ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους εκτιμώνται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξοικονομήσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Η ανακοίνωση οδήγησε τη μετοχή της Canal Plus σε ιστορικό υψηλό, με άνοδο περίπου 14%, καθώς οι στόχοι συνεργειών ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Οι μετοχές της Canal Plus κατέγραψαν θεαματική άνοδο την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αναμένει σημαντικές συνέργειες και εξοικονομήσεις από τη συμφωνία εξαγοράς της νοτιοαφρικανικής τηλεοπτικής εταιρείας MultiChoice Group, αξίας 3 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την Canal+, οι ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους εκτιμώνται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξοικονομήσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ έως το 2030. Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε ιστορικό υψηλό.

Η εταιρεία, με έδρα το Παρίσι, είδε την τιμή της μετοχής της να αυξάνεται περίπου κατά 14%, καθώς τα στελέχη παρουσίασαν στόχους συνεργειών που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Οι προβλέψεις θεωρήθηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξες για τη μακροπρόθεσμη πορεία της Canal+ στην παγκόσμια αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η Bank of America αναθεώρησε ανοδικά την τιμή-στόχο της μετοχής, από 400 σε 450 πένες, χαρακτηρίζοντας τις αναμενόμενες εξοικονομήσεις «σημαντικά υψηλότερες από τις προσδοκίες» που κυμαίνονταν μεταξύ 100 και 200 εκατ. ευρώ. Η θετική αυτή εκτίμηση ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική της Canal+ μετά τη συμφωνία με τη MultiChoice.

H Canal+ αναμένει σημαντική άνοδο στις εξοικονομήσεις κόστους τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου για την αξιοποίηση συνεργειών μετά την εξαγορά της MultiChoice. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι συνολικές συνέργειες αναμένεται να υπερβούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ έως το 2026 και να ξεπεράσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028, με βάση ένα συνδυασμένο κόστος περίπου 8 δισ. ευρώ για το 2025.

Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια ευρώ σε συνέργειες για το 2026, ενώ το συνολικό κόστος υλοποίησης του σχεδίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030.

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Canal+, Amandine Ferré, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία αξιοποιεί ήδη συνέργειες σε τομείς όπως οι προμηθευτές αποκωδικοποιητών, οι υπηρεσίες cloud και οι δορυφορικές υποδομές. Παράλληλα, προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του χρέους της MultiChoice, το οποίο είχε επιτόκιο άνω του 10%, εξασφαλίζοντας πιο ευνοϊκούς όρους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Canal+, Maxime Saada, υπογράμμισε ότι «με την εξαγορά της MultiChoice, η Canal+ έχει δημιουργήσει μια μοναδική παγκόσμια πλατφόρμα ψυχαγωγίας με άγκυρα στην Ευρώπη και την Αφρική». Όπως πρόσθεσε, η αυξημένη κλίμακα της εταιρείας θα επιτρέψει τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών, ιδίως στο σκέλος του κόστους λειτουργίας.