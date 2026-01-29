Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, καταβάλλονται τα μηνιαία επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα και μετά.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, οι πληρωμές πραγματοποιούνται επίσημα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Ωστόσο, τα ποσά εμφανίζονται συνήθως στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Αναλυτικά, τα επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα είναι τα εξής:

Επίδομα Παιδιού

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά Επιδόματα

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Νέο σύστημα πληρωμών από το 2025

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Μαρτίου 2025, δεκαεννέα επιδόματα της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ θα πιστώνονται μέσω ειδικής προπληρωμένης κάρτας.

Κάθε δικαιούχος θα διαθέτει μία μοναδική κάρτα για όλες τις κοινωνικές παροχές που εντάσσονται στο νέο σύστημα. Το 50% του ποσού θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση αγορές όπλων και τυχερών παιχνιδιών.