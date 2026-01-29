Εισάγεται πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας.

Η ψηφιοποίηση αφορά όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία που επιθυμούν να αιτηθούν παραχώρηση.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από κοινή δράση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. Η διαδικασία σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από σήμερα, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η υποβολή αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά, μέσω ενιαίας και εξειδικευμένης πλατφόρμας (eauctions.gsis.gr) που σχεδίασε η γενική γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται έως τις 15 Μαρτίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το θεσμικό πλαίσιο, τη διαδικασία και τις οδηγίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα αρμόδια υπουργεία, η πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος ενισχύει τη διαφάνεια και διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιεύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 283 Β’).