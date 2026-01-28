Τροχός αποκολλήθηκε από αεροσκάφος Airbus A350-1000 της British Airways λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Harry Reid International στο Λας Βέγκας.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση με προορισμό το Λονδίνο και το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:10 μ.μ. τοπική ώρα.

Η αποκόλληση έγινε από τον πίσω τροχό του συστήματος προσγείωσης, όπως κατέγραψε βίντεο.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αποκολλήθηκε τροχός από αεροσκάφος της British Airways λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο πίσω τροχός αποσπάστηκε από αεροσκάφος τύπου Airbus A350-1000, το οποίο εκτελούσε πτήση με προορισμό το Λονδίνο, το βράδυ της Δευτέρας.

Καθώς το αεροπλάνο άρχισε να ανυψώνεται, ο τροχός φαίνεται στο βίντεο να πέφτει από το πίσω μέρος του συστήματος προσγείωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Harry Reid International στη Νεβάδα, στις 9:10 μ.μ. τοπική ώρα.

Παρά το συμβάν, η πτήση συνέχισε κανονικά την πορεία της πάνω από τον Ατλαντικό και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λονδίνο, 27 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, σύμφωνα με τα στοιχεία του flightradar24.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του τροχού.

Σε ανακοίνωσή της, η British Airways ανέφερε: “Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν τη θεμελιώδη βάση κάθε δραστηριότητάς μας και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές στην έρευνά τους.”

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο Harry Reid International επιβεβαίωσε ότι είναι “ενήμερο για το περιστατικό που αφορούσε αεροσκάφος της British Airways το οποίο απογειώθηκε το προηγούμενο βράδυ και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λονδίνο χωρίς περαιτέρω προβλήματα.”

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου πρόσθεσε ότι ο τροχός ανακτήθηκε από τον χώρο του διαδρόμου και πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.