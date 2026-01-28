Ο Άγιαξ πέτυχε γκολ στο 32’ με σκόρερ τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά γιατί ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.
Ο βοηθός είχε σηκώσει μάλιστα την σημαία ενώ η φάση εξετάστηκε και στο VAR, με τον Ντόλμπεργκ να είναι σε θέση οφσάιντ.
Ο Άγιαξ πέτυχε γκολ στο 32’ με σκόρερ τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά γιατί ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.
Ο βοηθός είχε σηκώσει μάλιστα την σημαία ενώ η φάση εξετάστηκε και στο VAR, με τον Ντόλμπεργκ να είναι σε θέση οφσάιντ.
Δείτε πώς διαμορφώνεται ο δρόμος του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα στο Champions League
Ονειρική βραδιά για τους Πειραιώτες που με δύο εντυπωσιακά γκολ άλωσαν για πρώτη φορά την έδρα του Άγιαξ
Μεγάλη επέμβαση του Παναγιώτη Ρέτσου στο 86’, μια απόκρουση που ήταν σωτήρια και κράτησε το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αγιαξ. Πιο συγκεκριμένα ο Ρέτσος έδιωξε τη μπάλα πριν εκείνη περάσει την γραμμή σε κεφαλιά του Βέγκχορστ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Έδωσε μεγάλες […]
Ο Ολυμπιακός δεν λύγισε μετά την ισοφάριση του Ντόλμπεργκ και με αποφασιστικότητα επανήλθε άμεσα στο προβάδισμα απέναντι στον Άγιαξ, με τον Έσε να διαμορφώνει το 2-1 με εντυπωσιακή γυριστή κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Τσικίνιο. Σκηνικό έντασης στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», όπου ο Άγιαξ έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 69ο λεπτό με πέναλτι του […]
Συγκέντρωση μνήμης στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τις ζωές τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία πραγματοποίησαν φίλοι της ομάδας στο κέντρο της Αθήνας. Η μάζωξη ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ επί της Μενάνδρου, όπου γράφτηκε με σπρέι η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του […]