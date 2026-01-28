Θέμα… ημερών είναι η πρώτη εμφάνιση του Σαντίνο Αντίνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, οι άνθρωποι των «πράσινων» είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα των εργομετρικών, αλλά και με την παρουσία του στις προπονήσεις και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά.

Αυτό ανέφερε και ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου που έγινε για το ματς με τη Ρόμα και τόνισε ότι ο Αντίνο πιθανότατα θα πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της Superleague (01.02). Μάλιστα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάρει ο Αντίνο και φανέλα βασικού!