Κινέζοι χάκερ που φέρονται να υποστηρίζονται από το κράτος παραβίασαν τα τηλέφωνα ανώτερων αξιωματούχων της Ντάουνινγκ Στριτ επί σειρά ετών, σύμφωνα με αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως το βράδυ της Δευτέρας.

Η επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας, γνωστή ως Salt Typhoon, φέρεται να είχε στοχοποιήσει στενούς συνεργάτες τριών διαδοχικών πρωθυπουργών του Ηνωμένου Βασιλείου την περίοδο 2021–2024, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα The Telegraph.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο στόχαστρο βρέθηκαν συνεργάτες των Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ, γεγονός που ενδέχεται να εξέθεσε ευαίσθητες επικοινωνίες στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι η παραβίαση έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ». Παραμένει ωστόσο ασαφές αν τα ίδια τα τηλέφωνα των πρωθυπουργών είχαν παραβιαστεί.

Ενεργή ακόμη η επιχείρηση Salt Typhoon

Αμερικανοί αξιωματούχοι πληροφοριών δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η επιχείρηση Salt Typhoon θεωρείται ακόμη ενεργή, γεγονός που εγείρει ανησυχίες πως και ο Σερ Κιρ Στάρμερ, μαζί με μέλη της ομάδας του, ενδέχεται να είναι ευάλωτοι.

Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο παγκόσμιας κατασκοπείας που αποδίδεται στο Πεκίνο και εκτείνεται σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι εταίροι των Five Eyes — Αυστραλία, Καναδάς και Νέα Ζηλανδία.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν τις παραβιάσεις μόλις το 2024, παρότι φαίνεται ότι είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον τρία χρόνια νωρίτερα.

Πρόσβαση μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι Κινέζοι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση μέσω διεθνών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, γεγονός που τους επέτρεψε να συλλέξουν δεδομένα τηλεφώνων εκατομμυρίων χρηστών ανά τον κόσμο.

Οι επιτιθέμενοι φέρονται να μπορούσαν να υποκλέπτουν μηνύματα, να παρακολουθούν τηλεφωνικές συνομιλίες και να εντοπίζουν τη γεωγραφική θέση των χρηστών.

Η τότε αναπληρώτρια σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Αν Νιούμπεργκερ, δήλωσε ότι οι χάκερ μπορούσαν «να καταγράφουν τηλεφωνικές κλήσεις κατά βούληση».

Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου οι κλήσεις δεν παρακολουθούνταν απευθείας, οι εισβολείς ενδέχεται να συνέλεξαν μεταδεδομένα που αποκάλυπταν δίκτυα επαφών και τις κατά προσέγγιση τοποθεσίες ανώτερων κυβερνητικών στελεχών.