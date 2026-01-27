Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επαίνεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Κνεσέτ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πέντε κορυφαίους ομιλητές στον κόσμο και τονίζοντας ότι τα γόνατά του τρέμουν δίπλα του.

Στην Κνεσέτ της Ιερουσαλήμ μίλησε τη Δευτέρα (26.01.2026) ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, επαινώντας τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ράμα δήλωσε ότι «τα γόνατά του τρέμουν δίπλα του», χαρακτηρίζοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ως έναν από τους πέντε κορυφαίους ομιλητές παγκοσμίως.

Κατά την ομιλία του, ο Έντι Ράμα υπογράμμισε τη μακρόχρονη φιλία μεταξύ Αλβανίας και Ισραήλ, υπενθυμίζοντας πως η χώρα του αποτέλεσε «καταφύγιο» για χιλιάδες Εβραίους την περίοδο του ναζισμού.

Αναφορά στη θρησκευτική ανεκτικότητα

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έκανε προσωπική αναφορά στη δική του οικογένεια, σημειώνοντας: «Είμαι Καθολικός, η γυναίκα μου είναι Μουσουλμάνα, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μας είναι Ορθόδοξα και το μικρότερο μπορεί μια μέρα να επιλέξει να γίνει Ιουδαίος… και αυτό θα ήταν χαρά για εμάς». Όπως πρόσθεσε, αυτή η συνύπαρξη αποτελεί μια συνηθισμένη αλβανική ιστορία, καθώς οι Αλβανοί «γιορτάζουν μαζί τις σημαντικές θρησκευτικές ημέρες ο ένας του άλλου».

Albanian PM Edi Rama at Israel’s Knesset: If Mossad had not yet informed you, I can inform you that my knees are trembling. I knew that speaking here would feel like a speech delivery exam in front of one of the top five speakers in the world, Prime Minister Netanyahu. I’ll… pic.twitter.com/OZul7ztdLX — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

Αναφερόμενος στην ιστορική στάση της χώρας του απέναντι στους Εβραίους, σημείωσε: «Όταν άλλοι παρέδωσαν τους Εβραίους στις Αρχές, οι Αλβανοί τούς παρέδωσαν σε ασφαλές μέρος». Τόνισε ότι αυτή η στάση αποτελεί «πυξίδα» για τις επόμενες γενιές και υπενθύμισε πως η Αλβανία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που ενέκριναν προηγμένη νομοθεσία κατά του αντισημιτισμού.

Ιστορική αναδρομή και μήνυμα κατά του αντισημιτισμού

Κάνοντας ιστορική αναδρομή, ο Ράμα επισήμανε πως «κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει ένα τόσο καθαρό ιστορικό μητρώο, χωρίς ούτε έναν Εβραίο να παραδοθεί στους Ναζί». Υπογράμμισε επίσης ότι το να είναι κάποιος Μουσουλμάνος δεν συνδέεται με τον αντισημιτισμό, αλλά με την πίστη στον Θεό και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.

Παρεμβάσεις για τη διεθνή επικαιρότητα

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Ράμα μίλησε για τη συμμετοχή της Αλβανίας στο Συμβούλιο της Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ και επέκρινε τη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας τους Παλαιστίνιους αμάχους «κρατούμενους» της οργάνωσης.

Τέλος, σχολιάζοντας τις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, διερωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης να μιλούν για 30.000 νεκρούς σε τρεις ημέρες στο Ιράν, αλλά να μην υπάρχει καμία συγκέντρωση στην Ευρώπη εναντίον των Αγιατολάχ που να ζητά το τέλος αυτού του καθεστώτος;»