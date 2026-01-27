Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Μια νταλίκα δίπλωσε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη μία το μεσημέρι, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος.

Το ρεύμα προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ η κυκλοφορία προς τα ανατολικά διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα. Το ατύχημα προκάλεσε ζημιά στο διαχωριστικό στηθαίο, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την κυκλοφορία.