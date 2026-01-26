Οι αποκαλύψεις σοκάρουν. Επικίνδυνα μυστικά βγαίνουν στο φως. Απόψε στις 22:20, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς», οι ήρωες βρίσκονται προ εκπλήξεων.

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου:

Η Δάφνη και ο Παυλής έχουν ξαφνιαστεί με τη βίαιη αντίδραση του Μανώλη, ο οποίος δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι. Εκείνος, βέβαια, επικαλείται μια δικαιολογία και το περιστατικό θεωρείται λήξαν. Παρόλα αυτά, ο Μανώλης συνοδεύει τη Δάφνη και το μωρό της στη Μάνη και τους τακτοποιεί στο σπίτι της Άννας, ενώ η Αθηνά δέχεται να την προσλάβει ως εργάτρια στους ελαιώνες. Η Φρύνη επισκέπτεται τον Κωνσταντίνο στο γραφείο του προκειμένου να τον συμβουλευτεί για μια πώληση που θέλει να κάνει. Ο Κωνσταντίνος, απογοητευμένος από την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι του με την Ισμήνη, βρίσκει λίγες στιγμές χαλαρότητας μαζί της. Και η Φρύνη, όμως, γοητεύεται από την παρέα του και από την ωραία συζήτηση που κάνουν. Η Ασπασία, στη φυλακή, αντιμετωπίζεται σαν ηρωίδα από τις συγκρατούμενές της. Ο Στέφανος και η Βασιλική αφήνουν τον Στάθη και τη Χάιδω στο σπίτι να προσέχουν τις μικρές και φεύγουν για ένα τριήμερο ταξίδι στην Αράχωβα. Ο Κουράκος, άναυδος, διαπιστώνει ότι ανάμεσα στις κλήσεις που κατάφεραν να ανακτήσουν από το κινητό του Δημοσθένη βρίσκονται και κλήσεις προς τον Βαγιάκο. Ο Αντώνης βλέπει στις ειδήσεις ότι βρέθηκε το πτώμα της Στέλλας, στον κήπο του σπιτιού στον Διόνυσο. Η Ασπασία αποκαλύπτει στον Λυκούργο πως αυτή έβαλε να πυροβολήσουν τον Δημοσθένη και να τον αφήσουν παράλυτο.

Δείτε το trailer

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA