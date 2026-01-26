Ένας 11χρονος μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά σε Δημοτικό Σχολείο της Ελευσίνας, μετά από επεισόδιο καταδίωξης από ομάδα ανηλίκων μέσα στον σχολικό χώρο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στον Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Ο τραυματισμός προέκυψε όταν ο μαθητής, προσπαθώντας να αποφύγει την αντιπαράθεση, κατευθύνθηκε στις τουαλέτες και έπεσε στο έδαφος μετά από ώθηση από άλλους μαθητές.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) σε Δημοτικό Σχολείο της Ελευσίνας, όταν 11χρονος μαθητής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ ανηλίκων.

Το παιδί μεταφέρθηκε περίπου στις 15:00 από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο χέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα μαθητών φέρεται να καταδίωκε τον 11χρονο εντός του σχολικού χώρου, την ώρα που το σχολείο λειτουργούσε κανονικά.

Προσπαθώντας να αποφύγει την αντιπαράθεση, ο μαθητής κατευθύνθηκε προς τις τουαλέτες, αναζητώντας καταφύγιο. Ωστόσο, οι υπόλοιποι μαθητές τον ακολούθησαν και, μέσα στην ένταση, τον έσπρωξαν, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι του.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ελευσίνας (ΤΔΕΕ).

Στις «κόκκινες» περιοχές για τη δράση συμμοριών ανηλίκων η Ελευσίνα

Το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων παραμένει στο επίκεντρο στην περιοχή, καθώς έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά, ενώ η Ελευσίνα περιλαμβάνεται στις «κόκκινες» περιοχές της Αττικής για τη δράση συμμοριών ανηλίκων, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση της βίας εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Τον Οκτώβριο του 2025 συνελήφθη 17χρονος μαθητής στην Ελευσίνα, ο οποίος απείλησε συμμαθητή του με πιστόλι. Στην κατοχή του βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο, οδηγώντας στη σύλληψη και των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επίσης, έχουν καταγραφεί περιστατικά, όπου ομάδες ανηλίκων επιτέθηκαν και λήστεψαν μαθητές κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών στην περιοχή.