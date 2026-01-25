Ο Κινέζος ανώτερος στρατηγός Zhang Youxia ερευνάται για φερόμενη διαρροή πληροφοριών στις ΗΠΑ, σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Κίνας.

Ο Zhang κατηγορείται επίσης για λήψη δωροδοκιών, οι οποίες φέρεται να σχετίζονται με τη διευκόλυνση στρατιωτικών προαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής του Li Shangfu σε υπουργό Άμυνας.

Ο Li Shangfu απομακρύνθηκε από το αξίωμα του υπουργού Άμυνας το 2023, μετά από κατηγορίες διαφθοράς.

Ο ανώτερος στρατηγός της Κίνας Zhang Youxia ερευνάται για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας προς τις ΗΠΑ, καθώς και για δωροδοκία με αντάλλαγμα προαγωγές αξιωματούχων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Zhang κατηγορείται πως διέρρευσε στοιχεία για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Κίνας και ότι έλαβε χρήματα για να διευκολύνει στρατιωτικές προαγωγές, μεταξύ των οποίων και του Λι Σανγκφού σε υπουργό Άμυνας. Ο Λι απομακρύνθηκε το 2023 λόγω υποθέσεων διαφθοράς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ενημέρωση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου παρουσία ανώτατων αξιωματικών, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Άμυνας για την έναρξη έρευνας. Ο Zhang θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα ένας από τους πιο έμπιστους στρατιωτικούς συμμάχους του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η ανακοίνωση του υπουργείου ήταν φειδωλή, κάνοντας λόγο για «σοβαρές παραβιάσεις» της κομματικής πειθαρχίας και των νόμων. Ωστόσο, πηγές που επικαλείται η WSJ αναφέρουν ότι ο στρατηγός ελέγχεται για δημιουργία πολιτικών «κλικών» και για κατάχρηση εξουσίας στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για τον στρατό.

Επιπλέον, οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του στην εποπτεία υπηρεσίας υπεύθυνης για την έρευνα και προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Ο Zhang φέρεται να αποκόμισε μεγάλα ποσά μέσω του συστήματος προμηθειών, το οποίο διαχειρίζεται τεράστιους προϋπολογισμούς.

Κατά την κλειστή ενημέρωση, ο πιο σοκαριστικός ισχυρισμός ήταν ότι ο στρατηγός φέρεται να διέρρευσε κρίσιμα τεχνικά στοιχεία για τα κινεζικά πυρηνικά όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έρευνα και για δεύτερο αξιωματούχο

Μέρος των στοιχείων κατά του Zhang προήλθε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την υπόθεση του Γου Χουν, πρώην διευθυντή της China National Nuclear Corp., της κρατικής εταιρείας που επιβλέπει τα πυρηνικά προγράμματα της Κίνας. Ο Γου τελεί επίσης υπό έρευνα για «σοβαρές παραβιάσεις» της κομματικής πειθαρχίας.

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η υπόθεση του Γου συνδέει τον Zhang με παραβίαση της πυρηνικής ασφάλειας της χώρας, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Ούτε ο Zhang ούτε ο Γου ήταν διαθέσιμοι για σχόλια. Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι η υπόθεση αποδεικνύει τη «μηδενική ανοχή» της ηγεσίας στη διαφθορά.

Η πιο επιθετική εκκαθάριση εδώ και δεκαετίες

Αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για την πιο επιθετική αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ. Ο Zhang, όπως και ο Σι, ανήκει στους λεγόμενους «πρίγκιπες» – απογόνους ιστορικών στελεχών της κομμουνιστικής επανάστασης. Οι οικογενειακοί δεσμοί τους χρονολογούνται από τον κινεζικό εμφύλιο πόλεμο, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο ηχηρή.

Η απομάκρυνση ενός τόσο ισχυρού συμμάχου θεωρείται πρωτοφανής και σηματοδοτεί τη σχεδόν πλήρη αναδιάταξη της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης. Η υπόθεση συνδέεται και με την πτώση του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού, τον οποίο ο Zhang φέρεται να βοήθησε να ανέλθει στην ιεραρχία με αντάλλαγμα δωροδοκίες.

Εκτεταμένη έρευνα και πολιτικές επιπτώσεις

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει αναθέσει ειδική ομάδα να εξετάσει τη θητεία του Zhang ως διοικητή της στρατιωτικής περιφέρειας Σενιάνγκ την περίοδο 2007–2012. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα και άλλα μέσα επικοινωνίας από δεκάδες αξιωματικούς που προήχθησαν υπό την επιρροή του, ενώ χιλιάδες στελέχη θεωρούνται πιθανοί στόχοι ερευνών.

Αναλυτές σχολιάζουν ότι, ανεξαρτήτως των προθέσεων του προέδρου, η εξέλιξη αυτή δείχνει πως ο Σι έχει πλέον εδραιώσει πλήρως τον έλεγχό του επί του στρατού. Σύμφωνα με κομματικά μέσα, ο Zhang κατηγορείται ότι υπονόμευσε την απόλυτη εξουσία του προέδρου επί των ενόπλων δυνάμεων.

Επιπτώσεις στον στρατό και την Ταϊβάν

Η εκκαθάριση της στρατιωτικής ηγεσίας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, «στέλνει σαφές μήνυμα ότι η διαφθορά, τα δίκτυα πατρωνίας και η διαρροή κρατικών μυστικών θεωρούνται υπαρξιακές απειλές» για τα στρατηγικά σχέδια του Πεκίνου, συμπεριλαμβανομένου του στόχου επανένταξης της Ταϊβάν.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση της ανώτερης στρατιωτικής διοίκησης μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Από το 2023, περισσότερα από 50 ανώτατα στελέχη του στρατού και της αμυντικής βιομηχανίας έχουν τεθεί υπό έρευνα ή έχουν απομακρυνθεί, δημιουργώντας σημαντικό κενό στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας.