Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε μια διαδήλωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα στη περιφέρεια της πόλης.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που πέφτει ο κεραυνός

🇧🇷 | AHORA: Varios heridos tras impacto de un rayo sobre una manifestación en Brasil. pic.twitter.com/intrCaEQLX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 25, 2026

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα και από αυτά 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.

«Οκτώ από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισαν οι αρχές.

Un rayo cayó cerca de donde se desarrollaba una concentración a favor de la liberación del ex presidente #JairBolsonaro, lo que dejó 72 personas atendidas por los servicios de emergencia. El Cuerpo de Bomberos de #Brasil señaló que 42 de los lesionados se encontraban en… pic.twitter.com/MOSppg90KX — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) January 25, 2026

Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση

Compartilhe que vão dizer que tinham poucas pessoas. pic.twitter.com/zXamNcs0zR — PATRlOTAS (@PATRlOTAS) January 25, 2026