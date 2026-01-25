Τις τελευταίες δεκαετίες, οι σύγχρονες συγκρούσεις και οι πόλεμοι δεν περιορίζονται πλέον στο πεδίο της μάχης. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει μεταβάλει ριζικά τους τρόπους με τους οποίους τα κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα. Από τα drones και τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του διαδικτύου έως τις νέες μεθόδους κατασκοπείας, η πληροφορία αποτελεί πλέον το πολυτιμότερο «όπλο».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή ένωση της Γροιλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον περιορισμό της ρωσικής παρουσίας στην Αρκτική, η δανέζικη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών εξέδωσε ανακοίνωση προς την κυβέρνηση, τις αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με τη χρήση του Bluetooth στις συσκευές τους.

Η τεχνολογία Bluetooth χρησιμοποιείται καθημερινά για τη σύνδεση συσκευών όπως ακουστικά, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και υπολογιστές. Παράλληλα, αποτελεί μέσο επικοινωνίας και επεξεργασίας δεδομένων που σε περιόδους εντάσεων μπορεί να έχουν υψηλή στρατηγική αξία.

Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε από όλες τις κρατικές υπηρεσίες της Δανίας να απενεργοποιήσουν τις συσκευές τους με Bluetooth μέχρι νεωτέρας. «Η εταιρεία Τεχνολογίας Πληροφορικής Corporate IT συνιστά στους αστυνομικούς να απενεργοποιούν το Bluetooth σε κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, υπολογιστές και άλλες παρόμοιες συσκευές, είτε για επαγγελματική είτε για προσωπική χρήση, μέχρι να ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό», ανέφερε το τμήμα IT της δανέζικης αστυνομίας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σύσταση αυτή συνδέεται με συγκεκριμένο περιστατικό ή υποψία παραβίασης ασφαλείας. Όπως επισημαίνεται, σήμερα οι χάκερ μπορούν να συνδεθούν με συσκευές, να τις ελέγξουν ή να υποκλέψουν δεδομένα ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί ζεύξη μεταξύ τους.