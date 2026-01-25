Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σύμφωνα με το εορτολόγιο στις 25 Ιανουαρίου, τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μιας από τις κορυφαίες μορφές της Εκκλησίας και ενός εκ των Τριών Ιεραρχών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός υπήρξε σπουδαίος θεολόγος, ρήτορας και ποιητής, με βαθιά παιδεία και ασκητικό φρόνημα.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Γρηγόριος, Γρηγόρης, Γρηγορία

Μαργαρίτα, Μαργαρώ

Αυξέντιος

Μωυσής

Η Αγία Μαργαρίτα η Νέα Οσιομάρτυς, η οποία υπέμεινε σκληρά βασανιστήρια και μαρτύρησε για την πίστη της στον Χριστό, παραμένοντας ακλόνητη μέχρι τέλους.

Ο Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας εξ Ιωαννίνων, που αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη του και σφράγισε την ομολογία του με το αίμα του κατά τους νεότερους χρόνους.

Ο Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός, Επίσκοπος Νόβγκοροντ, γνωστός για την ποιμαντική του δράση, τη φιλανθρωπία και τα θαύματα που αποδίδονται στη μεσιτεία του.

Η σημερινή ημέρα συνδυάζει τη θεολογική ακρίβεια, το μαρτύριο και την ποιμαντική διακονία, φωτίζοντας διαφορετικούς δρόμους αγιότητας μέσα στην Εκκλησία.