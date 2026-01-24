Άκαρπες παραμένουν οι έως τώρα έρευνες για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2025 καθ’ οδόν για τη δουλειά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Μιλώντας αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πατέρας του 33χρονου ανέφερε πως δεν θεωρεί πιθανό να έχουν κάνει κακό στον γιο του.

«Δεν ξέρω τι να σας πω, όλα παίζονται τώρα έτσι όπως έγινε το πράγμα και εκεί που φτάσαμε. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό (να του έχουν κάνει κακό), αλλά τι να σας πω, για να μην βρίσκεται πουθενά; Ενδόμυχα δεν το πιστεύω, αλλά δεν αποκλείω και τίποτα. Κάπου έχει χαθεί, έχει πέσει κάπου; Δεν ξέρω. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δε θα το αφήσουμε, άμα δε βρεθεί είτε έτσι είτε αλλιώς».

«Δεν ελπίζουμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά δεν έχουμε. Δεν σταματάμε, είμαστε alert, δεν το συζητάω, ούτε θα το αφήσουμε έτσι το πράγμα ότι μπορούμε θα κάνουμε».

Όσον αφορά τις πληροφορίες από την αστυνομία, ο πατέρας του 33χρονου σημείωσε:

«Τίποτα, ησυχία. Καμία διασταύρωση. Τίποτα. Όπως ήμασταν στη αρχή, έτσι είμαστε και τώρα. Τα υπόλοιπα διαψεύδονται συνέχεια».

Στο μεταξύ, μία νέα μαρτυρία, στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, φέρνει στο φως το «Τούνελ», αποκαλύπτοντας τις τελευταίες συνομιλίες της παρέας, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Ο φίλος του μιλά για έναν άνθρωπο πιεσμένο, απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό όπως λέει να εξαφανιστεί χωρίς λόγο.

Θυμάται τις συζητήσεις τους για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και την έντονη δυσαρέσκεια του Αλέξη όταν, αρχικά, απορρίφθηκε το αίτημά του για άδεια τις ημέρες των Χριστουγέννων.

«Στις 3 Δεκεμβρίου διαμαρτυρόταν γιατί από το νοσοκομείο δεν του έδιναν άδεια για τα Χριστούγεννα. Μετά μας είπε ότι τελικά κατάφερε και έκλεισε να πάει στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη, διαβάζει ξανά και ξανά τις συνομιλίες τους στον κινητό και προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο της εξαφάνισης του.

Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του.

Αλέξης Τ: Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια… μετά θα βάλω ένα μήνα άδεια και θα παραιτηθώ και θα δώσω για εξετάσεις τον Μάιο.

Φίλος Αλέξη: Ωραίο ακούγεται. Μετά που θα περάσεις γίνεσαι ωτορινολαρυγγολόγος;

Αλέξης Τ: Ναι αλλά δεν έχω λεφτά για ιατρείο.

Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των τριών φίλων καταγράφεται την ημέρα που χάθηκε, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 20:25. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.

