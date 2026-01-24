Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο πάρκο Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στον Άλιμο, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αρχές. Θύμα της επίθεσης ήταν ανήλικο αγόρι, γεννημένο το 2013, το οποίο βρισκόταν στο πάρκο μαζί με δύο συνομήλικους φίλους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου δέκα ανηλίκων προσέγγισε το παιδί και, χωρίς να προηγηθεί κάποια σοβαρή αντιπαράθεση στο σημείο, ένας από τους δράστες άρχισε να το χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Η επίθεση φέρεται να συνδέεται με προσωπικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ του θύματος και του βασικού δράστη. Πολύ σύντομα, στην επίθεση συμμετείχαν και οι υπόλοιποι εννέα ανήλικοι, οι οποίοι περικύκλωσαν το παιδί και συνέχισαν τον ξυλοδαρμό.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν βίαιη και αιφνίδια, ενώ προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους στο πάρκο. Οι δράστες, αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, πριν φτάσουν στο σημείο οι αρχές.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα κάτω από το δεξί μάτι. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή, χωρίς ωστόσο να παύει να προκαλεί ανησυχία λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Το νέο αυτό περιστατικό αναδεικνύει με δραματικό τρόπο το πρόβλημα της αυξανόμενης βίας μεταξύ ανηλίκων, προκαλώντας προβληματισμό για τους μηχανισμούς πρόληψης, τον ρόλο της οικογένειας και την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών στις γειτονιές.