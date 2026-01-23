Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στις εισαγωγές πετρελαίου προς την Κούβα, ως μέτρο πίεσης για αλλαγή του καθεστώτος στην Αβάνα.

Το σχέδιο δεν έχει εγκριθεί ακόμη, αλλά υποστηρίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ορισμένους επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση του Μεξικού αναλογίζεται αν θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς ανησυχεί για πιθανά αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στις εισαγωγές πετρελαίου της Κούβας, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής για την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος στην Αβάνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico που επικαλείται τρεις καλά ενημερωμένες πηγές.

Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, η κίνηση αυτή φαίνεται να έχει την υποστήριξη ορισμένων επικριτών της κουβανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η προοπτική ενός τέτοιου αποκλεισμού θεωρείται σημαντική κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Αβάνας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση του Μεξικού εξετάζει αν θα συνεχίσει να αποστέλλει πετρέλαιο στην Κούβα, υπό τον φόβο πιθανών αμερικανικών αντιποίνων. Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Πόλη του Μεξικού, καθώς η χώρα αποτελεί πλέον τον βασικό προμηθευτή καυσίμων του νησιού.

Μετά τον αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων της Βενεζουέλας τον Δεκέμβριο και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, οι αποστολές πετρελαίου προς την Κούβα σταμάτησαν. Έτσι, το Μεξικό παραμένει ο μοναδικός μεγάλος προμηθευτής, σε μια περίοδο που η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις ενέργειας και εκτεταμένα μπλακάουτ.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα «είναι έτοιμη να πέσει» και πρόσθεσε: «Δεν θα στέλνονται πλέον πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα – Μηδέν!».

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, επιμένει δημόσια ότι οι αποστολές θα συνεχιστούν, επικαλούμενη μακροχρόνια συμβόλαια και διεθνή αλληλεγγύη. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως η πολιτική αυτή επανεξετάζεται, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επιδείνωση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, το Μεξικό προσπαθεί να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου USMCA και να αποδείξει ότι λαμβάνει μέτρα κατά των καρτέλ ναρκωτικών, επιδιώκοντας να αποφύγει οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο έδαφός του.

Για τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση. Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, εξετάζονται τρία σενάρια: πλήρης διακοπή, περιορισμός ή συνέχιση των αποστολών.

Η μεξικανική προεδρία υπογράμμισε ότι η χώρα «ανέκαθεν ήταν αλληλέγγυα με τον λαό της Κούβας», χαρακτηρίζοντας τις αποστολές πετρελαίου και τη συμφωνία για τους Κουβανούς γιατρούς ως «κυρίαρχες αποφάσεις» του Μεξικού.

Η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αιτήματα για σχόλιο. Πηγές στην κυβέρνηση Σεϊνμπάουμ εκτιμούν ότι η αμερικανική στρατηγική μπορεί να οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση και μαζική μετανάστευση προς το Μεξικό, γεγονός που ωθεί ορισμένα στελέχη να στηρίξουν τη συνέχιση του ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pemex, το 2023 (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) το Μεξικό απέστειλε στην Κούβα περίπου 17.200 βαρέλια αργού και 2.000 βαρέλια προϊόντων πετρελαίου ημερησίως, συνολικής αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων.