Μία 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από τις 16 Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης. Η ανήλικη αναζητούνταν από τους οικείους της επί πέντε ημέρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου στην Κυψέλη τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου.

Η προανακριτική έρευνα έδειξε, ότι η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου 2026 και έκτοτε διέμενε σε διαμερίσματα στις περιοχές της Κυψέλης και της Καλλιθέας, χωρίς να έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Κατόπιν πληροφορίας που παρείχε η μητέρα της ανήλικης, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 13χρονη το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 σε διαμέρισμα στην Κυψέλη και την παρέδωσαν στη μητέρα της. Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν, καθώς δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, όπως όφειλαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι αντίθετα με ό, τι συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να εκδοθεί Missing Alert για την εξαφάνιση της ανήλικης.