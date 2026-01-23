Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και κατά περιόδους μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, που πρόσκαιρα θα αυξάνονται, δίνοντας ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, λόγω τοπικών ομιχλών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσοχή στις μετακινήσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με μικρή ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και κατά περιόδους μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξάνονται πρόσκαιρα και θα δίνουν ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες, φαινόμενο που χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις.

Νότιοι άνεμοι με μικρή ενίσχυση τη νύχτα

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, παρουσιάζοντας ενίσχυση τη νύχτα στο Ιόνιο.

Σταθερές θερμοκρασίες σε ήπια επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα αγγίξει τοπικά και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα αυξάνονται, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες ψιχάλες στα νότια τμήματα του νομού. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί με σχηματισμό ομίχλης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς βροχές κατά τόπους μετά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι επίσης περιορισμένη τις πρωινές ώρες λόγω τοπικών ομιχλών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Κυριακή με άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Από το βράδυ, στα δυτικά, ο καιρός θα επιδεινωθεί, με βροχές στο Ιόνιο και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιες διευθύνσεις και θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 6 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο, διατηρούμενη πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 και τοπικά 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς και στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα τους 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου.

Επιδείνωση του καιρού τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, αναμένεται εκ νέου επιδείνωση του καιρού, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στις μέγιστες τιμές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.