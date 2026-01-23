Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 52 εκατομμύρια ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot είναι οι εξής: 18, 36, 39, 45 και 50. Τζόκερ οι αριθμοί 6 και 9.

Το Eurojackpot είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι τύχης. Στόχος είναι η σωστή πρόβλεψη 5 αριθμών (από 50) στο πάνω μέρος και 2 αριθμοί (από 12) στο κάτω μέρος. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη ή τυποποιημένα).

Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του OPAP Store App.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Κάθε στήλη έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον δύο αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.