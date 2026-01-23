Συνελήφθη 33χρονος από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών για απόπειρα εισαγωγής 8,2 κιλών κάνναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό τη διακίνηση.

Στην Ελλάδα συνελήφθη την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ένας 33χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να εισάγει μέσω ταχυδρομικού δέματος περίπου 8,2 κιλά κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δέμα εντοπίστηκε αρχικά από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών. Διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από χώρα του εξωτερικού και περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Ακολούθησε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, κατά την οποία ο 33χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε το δέμα.

Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με 2,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς και ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο είχε επιδείξει κατά την παραλαβή.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς προέβαλε σθεναρή αντίσταση, επιχειρώντας να απωθήσει τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Έρευνα στο σπίτι του 33χρονου

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 690 γραμμαρίων.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν κατεργασμένη κάνναβη καθαρού βάρους 2,9 γραμμαρίων, κοκαΐνη 2 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας, καθώς και χρηματικό ποσό 410 ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο 33χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.