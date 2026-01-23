Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερώνει ανέργους εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο ότι κινδυνεύουν να διαγραφούν εάν απορρίψουν τρεις προτάσεις κατάλληλης απασχόλησης, σύμφωνα με τον νόμο Χατζηάκη «Δουλειές Ξανά».

Η διαγραφή από το μητρώο της ΔΥΠΑ συνεπάγεται αφαίρεση της κάρτας ανεργίας και αποκλεισμό για δύο χρόνια από κάθε επίδομα ή πρόγραμμα κατάρτισης.

Για να αποφύγουν τη διαγραφή, οι άνεργοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει η ΔΥΠΑ στο Περιστέρι, σε ημερομηνίες την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα.

Ένα email με θέμα «Ενημέρωση Ανέργων»., το οποίο έλαβαν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ ως αναζητούντες εργασία, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς περιείχε προειδοποίηση περί επικείμενης διαγραφής από τα μητρώα, σε περίπτωση μη αποδοχής προτάσεων απασχόλησης σύμφωνα με δημοσίευμα του in.gr.

Στο πρώτο μέρος του μηνύματος, οι παραλήπτες ενημερώνονταν ότι έχουν ήδη απορρίψει «δύο προτάσεις κατάλληλης απασχόλησης» και πως με την τρίτη θα διαγράφονταν από το μητρώο. Το μέτρο αυτό, που θεσπίστηκε με τον νόμο Χατζηδάκη «Δουλειές Ξανά», είχε ήδη χαρακτηριστεί από συνδικαλιστικούς φορείς ως «ποινολόγιο ανέργων».

Στο δεύτερο μέρος, η ΔΥΠΑ καλούσε τους ανέργους να συμμετάσχουν στις Ημέρες Καριέρας στο Περιστέρι, προκειμένου –όπως αναφερόταν– να αποφευχθεί η διαγραφή. Ωστόσο, πολλοί παραλήπτες του email μένουν εκτός Αθηνών και δεν είχαν ποτέ απορρίψει προτάσεις εργασίας.

Το επίμαχο μήνυμα δημοσιοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αίσθημα προσβολής στους ανέργους που το έλαβαν.

«Πρόσκληση μετά απειλών»

Η αποστολή των email χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «πρόσκληση μετά απειλών». Εργαζόμενοι και συνδικαλιστές αναρωτήθηκαν ποιος είχε την ιδέα να συνδυάσει την απειλή διαγραφής με πρόσκληση σε εκδήλωση, υπονοώντας ειρωνικά ότι επρόκειτο για «μια πρόταση που δεν μπορείς να αρνηθείς».

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αναστάτωση και οργή στους ανέργους, με την Ομοσπονδία να κάνει λόγο για μαζική αποστολή αυτοματοποιημένων και παραπλανητικών email, τα οποία μάλιστα ανέφεραν λανθασμένες ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Καταιγισμός καταγγελιών και αντίδραση της ΔΥΠΑ

Οι καταγγελίες πλήθυναν από όλη τη χώρα, με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ να επισημαίνει ότι τα email είχαν «απειλητικό περιεχόμενο» και στάλθηκαν ακόμη και σε ανέργους της περιφέρειας. Παράλληλα, εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ υποστήριξαν ότι η πρακτική αυτή υπονομεύει το έργο των εργασιακών συμβούλων.

Σε επικοινωνία με τη ΔΥΠΑ, εκπρόσωποί της απέδωσαν το περιστατικό σε «τεχνικό λάθος» που διορθώθηκε άμεσα. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι εξέφρασαν αμφιβολίες, θεωρώντας δύσκολο ένα τέτοιο μήνυμα να εστάλη τυχαία. Όπως ανέφεραν, η αποστολή μαζικών email με απειλητικό περιεχόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα απλό σφάλμα συστήματος.

Αμφισβήτηση από τους εργαζόμενους

Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, μέσα από φόρουμ και εσωτερικές συνομιλίες, υποστήριξαν ότι η ενέργεια δεν ήταν λάθος αλλά σκόπιμη. «Από πότε ο εκβιασμός βαφτίζεται ενθάρρυνση;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά υπάλληλος.

Άλλοι ανέφεραν ότι δέχονται πίεση να αποστέλλουν παρόμοια μηνύματα προς ανέργους, με υποσημειώσεις που περιέχουν απειλές περί διαγραφής. Σύμφωνα με τους ίδιους, τέτοιες κινήσεις πλήττουν την αξιοπιστία του Οργανισμού και δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες.

«Προσπαθούν να δείξουν ότι μειώνουν την ανεργία με σπασμωδικές κινήσεις», σχολίασε άλλος εργαζόμενος, αφήνοντας υπαινιγμούς για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την υπόθεση.