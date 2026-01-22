Με κάμποσα αλλά γνωστά προβλήματα μπήκε από σήμερα στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για την κρίσιμη αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (25/01) κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Καντεβέρε, Αλφαφέλα, Μεντίλ και στον Γένσεν που ταλαιπωρείται από ίωση. Απών από το σημερινό πρόγραμμα ήταν και ο Ολιμπίου Μορουτσάν, ο οποίος βρίσκεται από το μεσημέρι στο Βουκουρέστι για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στη Ραπίντ.

Παρά τις απουσίες, ο Χιμένεθ έχει αρκετές επιλογές στη διάθεσή του και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αλλαγές για το επερχόμενο ματς, παίρνοντας ερέθισμα και από την κάκιστη εικόνα του Άρη στη Λάρισα την περασμένη Κυριακή.