Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο προχώρησε σε αποκάλυψη όσον αφορά τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία σύμφωνα με τον Ιταλό έγκριτο δημοσιογράφο κλείνει σέντερ φορ, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τον Ρομάνο η αγγλική ομάδα ολοκλήρωσε τις επαφές με τη Νάπολι για την απόκτηση του Λορέντσο Λούκα, καλύπτοντας έτσι την ανάγκη που είχε για επιθετικό, λόγω του τραυματισμού του Γουντ.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ, το καλοκαίρι, η Νότιγχαμ θα πρέπει να καταβάλει 35 εκατομμύρια για να κάνει δικά της και τα δικαιώματά του.

Ο παίκτης μάλιστα είναι έτοιμος να αναχωρήσει από την Ιταλία με προορισμό στην Αγγλία, καθώς τρελαίνεται με την προοπτική της Premier League την οποία θεωρεί τρομερή εξέλιξη για την καριέρα του.

