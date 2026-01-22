Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο προχώρησε σε αποκάλυψη όσον αφορά τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία σύμφωνα με τον Ιταλό έγκριτο δημοσιογράφο κλείνει σέντερ φορ, μέχρι το τέλος της σεζόν.
Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ, το καλοκαίρι, η Νότιγχαμ θα πρέπει να καταβάλει 35 εκατομμύρια για να κάνει δικά της και τα δικαιώματά του.
Ο παίκτης μάλιστα είναι έτοιμος να αναχωρήσει από την Ιταλία με προορισμό στην Αγγλία, καθώς τρελαίνεται με την προοπτική της Premier League την οποία θεωρεί τρομερή εξέλιξη για την καριέρα του.
🚨🌳 Lorenzo Lucca to Nottingham Forest, here we go! Loan deal from Napoli for initial €1m loan fee.
Buy option clause not mandatory worth up to €40m package.
Lucca, set to travel today to England to join #NFFC. pic.twitter.com/O4B6LiXV97
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026