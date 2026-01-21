Ιαπωνικό δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τον 45χρονο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε το 2022.

Ιαπωνικό δικαστήριο επέβαλε σήμερα ποινή ισόβιας κάθειρξης σε έναν 45χρονο άνδρα που πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα πριν από τριάμισι χρόνια.

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι συνελήφθη επί τόπου τον Ιούλιο του 2022, αφού τραυμάτισε θανάσιμα τον Άμπε με αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στη Νάρα, στη δυτική Ιαπωνία. Ο Άμπε ήταν τότε 67 ετών.

Η καταδίκη θεωρούνταν βέβαιη, καθώς ο Γιαμαγκάμι είχε ομολογήσει ήδη από την πρώτη ακροαματική συνεδρίαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νάρα, τον Οκτώβριο, ότι διέπραξε τη δολοφονία. Το ζητούμενο ήταν η αυστηρότητα της ποινής.

Ανακοινώνοντας την απόφαση, ο δικαστής Σινίτσι Τανάκα χαρακτήρισε την πράξη «ποταπό έγκλημα» και υπογράμμισε πως «είναι σαφές ότι η χρήση πυροβόλου όπλου μέσα σε μεγάλο πλήθος αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη και δόλια ενέργεια», σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK.

Τα επιχειρήματα κατηγορούσας και υπεράσπισης

Οι εισαγγελείς ζήτησαν την ποινή των ισοβίων, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία «εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο χωρίς προηγούμενο στη μεταπολεμική ιστορία της Ιαπωνίας». Αντίθετα, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο δράστης έπρεπε να λάβει ποινή έως 20 ετών, επικαλούμενη οικογενειακά προβλήματα που σχετίζονταν με την Εκκλησία της Ενοποίησης και αποτέλεσαν το κίνητρο του εγκλήματος.

Η πολιτική κληρονομιά του Σίνζο Άμπε

Αν και κατά τη δολοφονία του δεν ήταν πλέον πρωθυπουργός, ο Άμπε παρέμενε καθοριστική φυσιογνωμία στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP). Η απουσία του δημιούργησε κενό στους κόλπους του κόμματος, οδηγώντας σε δύο εσωκομματικές αναμετρήσεις για την ηγεσία και διαδοχικές αλλαγές στην πρωθυπουργία.

Ο Άμπε υπηρέτησε περισσότερο από κάθε άλλον στην πρωθυπουργία της Ιαπωνίας, συνολικά 3.188 ημέρες σε δύο θητείες, μέχρι την παραίτησή του το 2020 για λόγους υγείας. Σήμερα, την ηγεσία τόσο της κυβέρνησης όσο και του LDP έχει αναλάβει η προστατευόμενή του, Σαναέ Τακαΐτσι.

Η υπόθεση και η Εκκλησία της Ενοποίησης

Η δολοφονία του Άμπε αποκάλυψε στενές σχέσεις μεταξύ του LDP και της Εκκλησίας της Ενοποίησης, μιας οργάνωσης που πολλοί χαρακτηρίζουν αίρεση. Εσωτερική έρευνα του κόμματος έδειξε ότι περισσότεροι από εκατό βουλευτές είχαν επαφές με την οργάνωση, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους και πλήγμα στην εικόνα του κόμματος.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιαμαγκάμι κατέθεσε ότι στράφηκε εναντίον της Εκκλησίας αφού η μητέρα του δώρισε μεγάλα χρηματικά ποσά, οδηγώντας την οικογένεια σε οικονομική καταστροφή. Επέλεξε να στοχοποιήσει τον Άμπε, επειδή εκείνος είχε στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα σε εκδήλωση συνδεδεμένη με την οργάνωση.

Η Εκκλησία της Ενοποίησης, που ιδρύθηκε το 1954 στη Νότια Κορέα, είναι γνωστή για τους ομαδικούς γάμους που τελεί, ενώ οι Ιάπωνες ακόλουθοί της αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης της.