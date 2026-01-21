Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παρουσίασε νέο φυλλάδιο με οδηγίες για τους πολίτες σε περίπτωση κρίσης, τονίζοντας την ανάγκη αυτοβιωσιμότητας για πέντε ημέρες.

Το φυλλάδιο περιλαμβάνει συστάσεις για αποθέματα τροφίμων, νερού, χαρτιού υγείας, ραδιοφώνου με μπαταρίες, καθώς και κυνηγετικών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού αλιείας.

Ο υπουργός Αυτοβιωσιμότητας και Αυτάρκειας Πέτερ Μποργκ χαρακτήρισε το φυλλάδιο ως ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, επισημαίνοντας ότι δεν αναμένουν να χρειαστεί η χρήση του.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παρουσίασε νέο φυλλάδιο με οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον επαναφέρει το ενδιαφέρον της για το αρκτικό νησί. Το φυλλάδιο περιλαμβάνει συμβουλές για αποθήκευση τροφίμων, νερού και βασικών προμηθειών, αλλά και για τη χρήση κυνηγετικών όπλων, εφόσον χρειαστεί.

Το έγγραφο χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό Αυτοβιωσιμότητας και Αυτάρκειας, Πέτερ Μποργκ, ως “ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο”. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, “δεν περιμένουμε να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε”, ωστόσο η προετοιμασία θεωρείται απαραίτητη.

Η σύνταξη του φυλλαδίου με τίτλο “Προετοιμασία για κρίσεις – Να είστε αυτόνομοι για πέντε ημέρες” ξεκίνησε πέρυσι, με αφορμή τις σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης που είχαν σημειωθεί. Το κείμενο προτείνει στους πολίτες να διαθέτουν τρόφιμα για πέντε ημέρες, τρία λίτρα νερού ανά άτομο ημερησίως, χαρτί υγείας, ραδιόφωνο με μπαταρίες, αλλά και όπλα, πυρομαχικά και σύνεργα αλιείας.

Η Γροιλανδία αριθμεί περίπου 57.000 κατοίκους, εκ των οποίων σχεδόν το 90% είναι ιθαγενείς Ινουίτ. Για αυτούς, το κυνήγι και η αλιεία αποτελούν παραδοσιακά μέσα επιβίωσης και πολιτιστικής ταυτότητας.

“Η προετοιμασία είναι καλύτερη από το τίποτα”, υπογράμμισε ο Μποργκ, επισημαίνοντας τη σημασία της αυτάρκειας σε απομονωμένες περιοχές.

Ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του νησιού δεν θεωρείται πιθανή, ωστόσο το αυτόνομο έδαφος της Δανίας πρέπει να παραμένει σε ετοιμότητα. Οι δηλώσεις του ήρθαν σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην Αρκτική.

Από την επιστροφή του στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, επικαλούμενος την ανάγκη να περιοριστεί η ρωσική και κινεζική επιρροή στην περιοχή. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στους κατοίκους της Γροιλανδίας όσο και στη Δανία.

Μιλώντας στο Νταβός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι “δεν θα χρησιμοποιήσει βία” για την απόκτηση του νησιού, ζητώντας ωστόσο “άμεσες διαπραγματεύσεις” για το ζήτημα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου 2025, το 85% των Γροιλανδών αντιτίθενται σε οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μόλις το 6% δηλώνει υπέρ.