Ο Ροντινέι ξεσήκωσε ξανά τα social media μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής πανηγύρισε την επιτυχία της ομάδας του στο Instagram με τον δικό του εκρηκτικό τρόπο, αφού οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 2-0 και παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη για την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.

Ο Ροντινέι, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην επιτυχία, μοιράζοντας και τις δύο ασίστ για τα γκολ του Ολυμπιακού, ανέβασε βίντεο στο οποίο τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου.

Παράλληλα, αποθέωσε δημόσια τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο και τον συμπαίκτη του Χρήστο Μουζακίτη.

Η ανάρτησή του έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με τους φίλους του Ολυμπιακού να τον αποθεώνουν για το πάθος και τη θετική ενέργεια που μεταδίδει τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.