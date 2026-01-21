Ο Φακούντο Πελίστρι εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Φερεντσβάρος και μίλησε τόσο για τη συντριβή των Πράσινων στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όσο και για το κρίσιμο ματς στη Βουδαπέστη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το ντέρμπι:

«Ήταν ένα βαρύ χτύπημα, αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας ένα άλλο παιχνίδι. Στόχος μας είναι να κάνουμε το καλύτερο για να αποσπάσουμε τη νίκη και να συνεχίσουμε στη διοργάνωση.»

Για το τι έχουν συζητήσει οι παίκτες μεταξύ τους για την εικόνα της ομάδας και τι μήνυμα στέλνουν στον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Οι παίκτες έχουμε πρώτοι τη συναίσθηση και συνεχίζουμε την καθημερινή δουλειά. Οι φίλαθλοι θέλουμε να ξέρουν ότι σε κάθε αγώνα θα μπαίνουμε με ψηλά το κεφάλι για να φέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει. Υπάρχουν στον αθλητισμό δύσκολες στιγμές, αλλά εμείς θέλουμε να δίνουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο».

Για τη μακρά του απουσία λόγω τραυματισμού:

«Πράγματι, ήμουν για μια μεγάλη περίοδο αναγκασμένος να απέχω. Είναι δύσκολο να μην μπορείς να βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου. Τώρα όμως είμαι απολύτως καλά. Θέλουμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και να δώσουμε τις μάχες μας σε όλα τα μέτωπα. Κρατάμε ψηλά το κεφάλι και κοιτάζουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στον αγώνα με τη Φερεντσβάρος».