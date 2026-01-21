Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Aegean/Olympic από τη Ζάκυνθο με προορισμό την Αθήνα, όταν το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με το chiosin.gr, η πτήση Ζάκυνθος – Αθήνα της Aegean/Olympic είχε αναχωρήσει στις 18:39, αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν υποχρέωσαν τους πιλότους να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Χίου στις 20:16.

Ειδικότερα, οι επιβάτες του αεροσκάφους βρίσκονταν στον «αέρα» για 1:37.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, το αεροπλάνο αναχώρησε για Αθήνα στις 21:00.