Ο Πασχάλης Τερζής μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, με αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι δικοί του άνθρωποι αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια γιατρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Katerina», ο Πασχάλης Τερζής είχε δίπλα τη γυναίκα του και έναν κοντινό φίλο τους.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βρέθηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας.

Εκεί πήρε τις απαραίτητες οδηγίες από γιατρούς, έκανε προληπτικά εξετάσεις και μετά από λίγες ώρες επέστρεψε στο σπίτι του.