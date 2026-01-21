Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχο τον 45χρονο οδηγό της Porsche για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Η συνολική ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο είναι κάθειρξη 18 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος καθ’ υποτροπή.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας, καθώς και τα αιτήματα για αναστολή της έφεσης και κατ’ οίκον περιορισμό λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας του κατηγορούμενου.

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον 45χρονο οδηγό της Porsche, για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή καθειρξης 18 ετών για όλες τις πράξεις που του αποδίδονται και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για την οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή. Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, ενώ τονίστηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης, ότι αν η Τροχαία είχε πράξει τα δέοντα, δεν θα βρισκόταν ο 45χρονος στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Η υπεράσπιση στη συνέχεια ζήτησε αναστολή στην έφεση και τον κατ’ οίκον περιορισμό του κατηγορούμενου, λόγω προβλημάτων της ψυχικής του υγείας, με το δικαστήριο να απορρίπτει και τα δύο αιτήματα.

«Είναι αυτό που λέμε έγκλημα και τιμωρία»

Ικανοποίηση έφερε Η οικογένεια του 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης στα Χανιά. Ο δικηγόρος της οικογένειας Καρατζή, Νότης Ψυλλάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της δίκης λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό που πρέπει να πούμε, είναι ότι έγινε πραγματικά υποδειγματική διαδικασία, ενδελεχής εξέταση των εκατέροθεν ισχυρισμών. Το δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του, δεν του αναγνώρισε ελαφρυντικά, εν ολίγοις το παιδί δεν γυρνάει πίσω, αλλά αισθανόμαστε την ικανοποίηση ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με έναν τρόπο πληρέστατο. Είναι αυτό που λέμε έγκλημα και τιμωρία».

Σχετικά με το αν το τραγικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 21χρονο, ήταν εκείνο που συνετέλεσε, ώστε να εφαρμόζεται ο νόμος, σχολίασε: «Μέχρι πρότινος η νομοθεσία σε αυτού του είδους τα ατυχήματα, ήταν εξαιρετικά επιεικής. Το συγκεκριμένο συμβάν συνέτεινε στο να υπάρξει ριζική διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων. Δεν μπορούν άνθρωποι να αποτελούν δημόσιο κίνδυνο».

Τέλος, στάθηκε και στην ποινική δικογραφία που βρίσκεται στη φάση της ανάκρισης για τους τρεις αστνυομικούς που έκακαν τον έλεγχο το μοιραίο βράδυ πριν το συμβάν: «Η οικογένεια σαφώς και το παρακολουθεί. Υπάρχει μια παράλληλη δικογραφία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο γύρω από αυτό».

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική δικαιοσύνη. Έστειλαν κάποια μηνύματα, για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα. Εμείς συνεχίζουμε στην πλάτη μας να διαχειριστούμε αυτό που μας έχουν φορτώσει. Ευχόμαστε η συνέχεια να είναι όπως η σημερινή δίκη», σχολίασε ο πατέρας του 21χρονου Παναγιώτη, Αντώνης Καρατζής.