Έντονη χιονόπτωση πλήττει το ορεινό τμήμα του Δήμου Μουζακίου στην Π.Ε. Καρδίτσας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος. Στην περιοχή πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου», το ύψος του χιονιού έχει ξεπεράσει τους 30 πόντους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του Δήμου Μουζακίου βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, προχωρώντας σε καθαρισμό του οδικού δικτύου ώστε να παραμείνει ανοιχτό και ασφαλές για τους οδηγούς.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες:

• Να φέρουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στις ορεινές περιοχές.

• Να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Σκρέτας, τόνισε ότι η κακοκαιρία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ζήτησε από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο απολύτως αναγκαίο. Για κάθε πληροφορία ή ανάγκη, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μουζακίου στα τηλέφωνα: 2445350109, 6971641227 και 6985121644.