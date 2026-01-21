Ξεκίνησαν οι πρώτες φετινές χιονοπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτιάτη να καλύπτεται από χιονοπτώσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να προκαλούνται προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με συντονισμό από τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, διαθέτοντας εκχιονιστικά μηχανήματα και 24ωρη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών.

Έχει αποσταλεί ενημερωτικό sms στους δημότες με οδηγίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια σε αποθέματα αλατιού για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών.

Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου.

Χιόνι στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έφερε το πρώτο κύμα κακοκαιρίας του φετινού χειμώνα, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά από τα ξημερώματα. Ένα λεπτό στρώμα χιονιού κάλυψε τα ορεινά της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, που συνήθως πλήττεται πρώτος από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα υπό τον συντονισμό του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν στους δρόμους, ενώ τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Παράλληλα, έχει αποσταλεί ενημερωτικό sms στους δημότες με οδηγίες για ασφαλείς μετακινήσεις και υπάρχει επάρκεια αλατιού για την αντιμετώπιση του παγετού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Χιονόπτωση σημειώθηκε επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου και σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επικρατεί βροχή, με τη θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έπεσε στο μηδέν.

Κλειστά σχολεία λόγω παγετού

Η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφάσισε το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων, παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ για σήμερα, εξαιτίας του χιονιού, του παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως στη Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα, τη Νάουσα, τη Βέροια και χωριά της Πέλλας, ενώ στη Σαμαρίνα Γρεβενών σημειώθηκε χιονοθύελλα. Για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, δεν λειτουργούν σήμερα οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων. Το ίδιο ισχύει και για τις μονάδες προσχολικής αγωγής, λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά παραμένουν επίσης όλα τα σχολεία του δήμου Βέροιας, καθώς και τα σχολεία ειδικής αγωγής και οι παιδικοί σταθμοί. Στον δήμο Νάουσας τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, ενώ τηλεκπαίδευση εφαρμόζεται και στους δήμους Έδεσσας και Πέλλας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Πολικές θερμοκρασίες στα χιονοδρομικά

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του Σελίου με -6 βαθμούς Κελσίου, στο Λαϊλιά Σερρών και στο Νευροκόπι με -5, στην Κλεισούρα Καστοριάς και στη Βλάστη Κοζάνης με -4 και στο Βαρικό Φλώρινας με -2 βαθμούς.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να φέρουν νέο χιόνι στα χιονοδρομικά κέντρα, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Για όσους μετακινούνται, ωστόσο, είναι απαραίτητη η χρήση χιονολάστιχων και αντιολισθητικών αλυσίδων.