Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες θα καταλήξουν σε λύση σχετικά με τον στόχο της αμερικανικής κυβέρνησης να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με το Reuters, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την προοπτική ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει την εμπορική συμφωνία που είχε συναφθεί με τον Τραμπ πέρυσι. Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν πιθανά αντίμετρα σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η επιβολή πακέτου δασμών σε αμερικανικές εισαγωγές ύψους 93 δισ. ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί αυτόματα σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου, μετά από εξάμηνη αναστολή.

Διαβεβαιώσεις για επίλυση και αποφυγή κλιμάκωσης

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το ζήτημα προέκυψε πρόσφατα και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα βρεθεί λύση που θα διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Ευρώπη.

«Έχουν περάσει μόλις 48 ώρες. Όπως είπα, καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε», ανέφερε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. «Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν την κατάσταση και ότι αυτό θα εξελιχθεί με τρόπο που θα καταλήξει σε ένα πολύ καλό σημείο για όλους».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ο Μπέσεντ τόνισε: «Γιατί τρέχουμε σε αυτό το συμπέρασμα; Γιατί πηγαίνετε στο χειρότερο σενάριο;… Ηρεμήστε την υστερία. Πάρτε μια βαθιά ανάσα».

Απορρίπτει τα σενάρια για τα αμερικανικά ομόλογα

Ο υπουργός απέρριψε επίσης τις εικασίες της αγοράς ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται να πουλήσουν τα αμερικανικά ομόλογα που κατέχουν ως αποθεματικά, κάτι που θα αύξανε το κόστος χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τέλος, ο Τραμπ έχει επαναλάβει ότι δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας. Ωστόσο, οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν καταστήσει σαφές ότι το νησί δεν πωλείται και δεν προτίθεται να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.