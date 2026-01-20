Το όνομα του Κωστούλα έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα σε ολόκληρη την Premier League, με την εμφάνισή του να προκαλεί ενθουσιασμό. Στο ματς που ολοκλήρωσε τη 22η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, ο νεαρός φορ χάρισε στη Μπράιτον έναν πολύτιμο βαθμό, ισοφαρίζοντας στο δραματικό φινάλε απέναντι στη Μπόρνμουθ.

Η ομάδα των φιλοξενούμενων προηγήθηκε στο 30ό λεπτό με τον Ταβερνιέρ, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι. Η παράβαση προήλθε από μαρκάρισμα του Φερμπρούγκεν πάνω στον Αντλί, με τον διαιτητή να αλλάζει την αρχική του απόφαση (κίτρινη για θέατρο) έπειτα από υπόδειξη του VAR.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κωστούλας πέρασε στο παιχνίδι αντικαθιστώντας τον Γουέλμπεκ στο 77’. Κανείς όμως δεν μπορούσε να προβλέψει αυτό που θα ακολουθούσε. Στις καθυστερήσεις, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Φαν Χεκ και με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-1 και χαρίζοντας στη Μπράιτον μια αξέχαστη στιγμή μαγείας στο τέλος του αγώνα.