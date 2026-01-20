Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), πραγματοποίησε χθες, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας στους/στις πρωτεύσαντες/σες εισαχθέντες/είσες όλων των Σχολών και Τμημάτων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Τα βραβεία απένειμε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ο θεσμός των Βραβείων Αριστείας του ΙΚΥ θεσπίστηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρώτευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγείται χρηματικό βραβείο ύψους 1.000 ευρώ στους πρωτεύσαντες/σες εισαχθέντες/είσες, ενώ απονέμεται τιμητικός πάπυρος στους πέντε πρώτους εισαχθέντες κάθε Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, 458 φοιτητές και φοιτήτριες είναι δικαιούχοι του χρηματικού βραβείου των 1.000 ευρώ, ενώ σε 2.270 φοιτητές και φοιτήτριες απονεμήθηκε τιμητικός πάπυρος. Από το σύνολο των 2.270 βραβευθέντων φοιτητών και φοιτητριών, οι 980 είναι άνδρες (43,2%) και οι 1.290 γυναίκες (56,8%). Ποσοστό 22,1% φοιτά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ ποσοστό 77,9% προέρχεται από περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στοιχείο που αναδεικνύει τον πανελλαδικό και ισότιμο χαρακτήρα του θεσμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της AEGEAN, η οποία υποστηρίζει τον θεσμό παρέχοντας αεροπορικά εισιτήρια για την προσέλευση στην τελετή απονομής όλων των φοιτητών αλλά και των γονέων τους. Επιπλέον, η AEGEAN επιβραβεύει και τους πέντε πρώτους εισαχθέντες/ εισαχθείσες κάθε τμήματος προσφέροντας δώρο ένα ταξίδι σε οποιοδήποτε από τους 162 προορισμούς του δικτύου της εταιρείας.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

“Σήμερα δεν τιμούμε απλώς την επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τιμούμε την προσπάθεια. Γιατί πίσω από κάθε βαθμό, πίσω από κάθε διάκριση, υπάρχει μια διαδρομή. Και αυτή η διαδρομή είναι που αξίζει τον σεβασμό όλων μας. To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, αναγνωρίζει συστηματικά τους πρωτεύσαντες και τις πρωτεύσασες κατά την εισαγωγή τους στα δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας μας. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς διακρίσεις. Με ισοτιμία και δικαιοσύνη. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ φοιτήτριες και φοιτητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας μας υπενθυμίζει κάτι θεμελιώδες: η αριστεία δεν έχει τόπο. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι όταν το πλαίσιο είναι δίκαιο, η προσπάθεια κάθε νέας και κάθε νέου βρίσκει τον δρόμο της. H αριστεία που τιμούμε σήμερα προϋποθέτει ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο που λειτουργεί: με κανόνες, με ασφάλεια, με δυνατότητες εξέλιξης και με πραγματική φοιτητική μέριμνα. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Ενισχύουμε ουσιαστικά και τη λειτουργία των δημόσιων Πανεπιστημίων μας, με πρόσθετους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε η δημόσια μέριμνα να μην είναι σύνθημα, αλλά καθημερινή πραγματικότητα.

Γιατί η αριστεία που τιμούμε σήμερα χρειάζεται στήριξη, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα σπουδών για να έχει διάρκεια και προοπτική.

Και είμαι υπερήφανη που το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά αυτή την πρωτοβουλία.

Θέλω τέλος να συγχαρώ το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας και να ευχαριστήσω θερμά την AEGEAN για την στήριξή της, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά ώστε φοιτήτριες και φοιτητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μαζί με τις οικογένειές τους, να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη σημερινή τελετή.”

Από την πλευρά του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, κα Βασιλική Κιντή, ανέφερε:

«Η ακαδημαϊκή αριστεία είναι ένας αγώνας διαρκούς μάθησης σε μια διαδικασία υπέρβασης του εαυτού. Σε αυτή την πορεία, η αφοσίωση και η μελέτη προσφέρουν τη δύναμη και χτίζουν τον χαρακτήρα που δεν ικανοποιείται με την πεπατημένη αλλά στοχεύει πάντα ψηλά ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόμους. Οι νέοι που το κάνουν αυτό θέτουν στόχους για το μέλλον τους και ξεπερνούν τον εαυτό τους για να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. Γίνονται άξιοι να παραλάβουν, ως σκυτάλη, την παρακαταθήκη της ανθρωπότητας, να την εμπλουτίσουν με τη δική τους συμβολή και να την παραδώσουν στο μέλλον. Είναι ένας ρόλος με μεγάλη κοινωνική ευθύνη. Η ατομική επιτυχία μετουσιώνεται σε κοινωνική προσφορά και πρόοδο. Σε αυτή τη διαδρομή θα βρείτε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αρωγό στις προσπάθειές σας».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, Δημήτρης Γερογιάννης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Υπουργείο Παιδείας για τη συνεργασία και τη δυνατότητα που μας έδωσαν να σταθούμε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αρωγοί σε μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει την αξία της προσπάθειας και της αριστείας. Σήμερα τιμούμε και επιβραβεύουμε τη σκληρή δουλειά των φοιτητριών και των φοιτητών της χώρας μας που αρίστευσαν. Η AEGEAN στηρίζει διαχρονικά τη νέα γενιά που ονειρεύεται, αγωνίζεται και επενδύει στον εαυτό της, με τη στήριξη των νέων να αποτελεί για εμάς μια σταθερή και όχι περιστασιακή δέσμευση. Είναι χρέος όλων μας, τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηματικού κόσμου, να χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, να δημιουργούμε ευκαιρίες και να ανοίγουμε δρόμους για τη νέα γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον». Απευθυνόμενος στους βραβευθέντες, τόνισε ότι η σημερινή διάκριση δεν αφορά μόνο τις υψηλές επιδόσεις, αλλά κυρίως τη στοχοπροσήλωση και την επιμονή που οδήγησαν στην αριστεία, επισημαίνοντας ότι «η αριστεία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο ορόσημο, όχι όμως τον τελικό προορισμό», και ότι η πραγματική επιτυχία χτίζεται καθημερινά μέσα από συνεχή προσπάθεια, μάθηση και εξέλιξη. Κλείνοντας, συνεχάρη όλους τους φοιτητές για τη διάκρισή τους, υπογραμμίζοντας ότι η AEGEAN θα συνεχίσει να συνοδεύει τη νέα γενιά στα ταξίδια της γνώσης και της ζωής».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους ο Αναπληρωτής Καθηγητής του University of Southern California (Data Sciences and Operations), κ. Κίμων Δρακόπουλος και ο μεταπτυχιακός υπότροφος του ΙΚΥ, ερευνητής του Google DeepMind, κ. Ιωάννης Ασσαέλ. Την τελετή πλαισίωσε μουσικά η κα Ιωάννα Γαϊτάνη, μουσικός στα Α΄ βιολιά της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και υπότροφος του ΙΚΥ, με σολιστική εμφάνιση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας, εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη του ΙΚΥ, καθώς και γονείς και συγγενείς των βραβευθέντων.