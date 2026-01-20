Εντυπωσιακό Βόρειο Σέλας φώτισε τον νυχτερινό ουρανό σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, καθώς η ισχυρότατη γεωμαγνητική καταιγίδα G4 – η πιο έντονη των τελευταίων 20 ετών – συνεχίζει να επηρεάζει τη Γη. Το σπάνιο φαινόμενο, που συνήθως παρατηρείται μόνο σε ακραία βόρεια γεωγραφικά πλάτη, έγινε ορατό και στη χώρα μας.

Το Βόρειο Σέλας (Aurora Borealis) είναι ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο όπου χρωματιστές δέσμες φωτός εμφανίζονται στον ουρανό, προκαλούμενες από την αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων από τον Ήλιο (ηλιακός άνεμος) με τα αέρια της ατμόσφαιρας της Γης κοντά στους μαγνητικούς πόλους, δημιουργώντας πράσινες, ροζ και μοβ αποχρώσεις.

Φανερό από Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα το Βόρειο Σέλας

Στην Ελλάδα, το Βόρειο Σέλας εντοπίστηκε στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ο ουρανός φωτίστηκε με αποχρώσεις κόκκινου και μοβ.

Και στην Κέρκυρα το σέλας έγινε ορατό πάνω από το νησί λίγο μετά τα μεσάνυχτα.