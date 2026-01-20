Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ πραγματοποιούνται έως τις 23 Ιανουαρίου, με χιλιάδες δικαιούχους να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι δύο φορείς προχωρούν στις προγραμματισμένες καταβολές επιδομάτων, εφάπαξ και ενισχύσεων απασχόλησης.

Συνολικά, θα διατεθούν περισσότερα από 85,6 εκατ. ευρώ σε πάνω από 104.000 πολίτες. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με την κατηγορία παροχής.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Όπως αναφέρει το υπουργείο, στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Επιπλέον, έως τις 23 Ιανουαρίου θα δοθούν 21,3 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Παράλληλα, 1 εκατ. ευρώ θα λάβουν 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 170.000 ευρώ θα καταβληθούν σε δύο δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».